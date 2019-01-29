В зоопарк Барнаула привезли жениха для рыси Евы

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнился новым питомцем. Им стал шикарный самец сибирской рыси, ранее живущий в Москве.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, новоселу дали имя Адамас или просто Адам.

"Красавец осматривает свои владения, пока еще ведет себя настороженно и скромно, но это не мешает ему демонстрировать свою стать и мужество", - поделились сотрудники зверинца.

Адамасу один год и девять месяцев. В его новом доме рассчитывают, что он станет знатным женихом для рыси Евы. Прежний "супруг" Евы Эван много ел, и, как пишут в соцсетях, был дисквалифицирован.

Кстати, как отметили в зоопарке, Адамас стал третьей сибирской рысью в "Лесной сказке".