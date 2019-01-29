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29.01.2019 17:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трактор со скидкой

На Северном Кавказе модернизация сельхозтехники не заглохла только благодаря госпрограмме
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 18(7776)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил субсидирования покупки сельхозтехники. В частности, скорректирован лимит компенсации, предоставляемой производителю машин, в зависимости от численности персонала.
Хотя новинки рынка стоят больших денег, их производительность значительно выше, кроме того, сокращаются производственные потери. Фото: Владимир Аносов/РГ Хотя новинки рынка стоят больших денег, их производительность значительно выше, кроме того, сокращаются производственные потери. Фото: Владимир Аносов/РГ
Хотя новинки рынка стоят больших денег, их производительность значительно выше, кроме того, сокращаются производственные потери. Фото: Владимир Аносов/РГ

Если штат составляет от 75 до 500 человек, то суммарная субсидия может достигнуть 15 процентов (вместо предыдущих пяти), если от 500 до 1000 человек - то 20 процентов (вместо 12,5). Впервые такие компенсации стали предоставлять в 2013 году после подписания правительственного постановления за номером 1432, поэтому среди аграриев этот механизм стали называть федеральной программой N 1432. Как выяснил корреспондент "РГ", субсидирование, по сути, единственный способ обновить парк агромашин на Северном Кавказе, износ которого в ряде регионов превышает 50 процентов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

В прошлом году на субсидирование покупки сельхозтехники из федерального бюджета выделили 10 миллиардов рублей. В нынешнем на эти цели предусмотрели восемь миллиардов. "Производители продают технику аграриям по более низкой цене, недополученные доходы компенсируются за счет бюджетных денег. В 2018 году по такому принципу реализовано свыше 17,5 тысячи единиц сельхозтехники", - сообщил Медведев.

Аграрии Ставрополья в 2018 году смогли обновить парк техники на 4,5 миллиарда рублей. На эти средства по 597 договорам куплено 1125 тракторов, комбайнов и агрегатов для них. Столь значительные объемы покупок - это действительно заслуга федеральной программы N 1432. Тот, кто воспользовался этим механизмом до середины августа, получил скидку 15 процентов. Тот, кто позже 14 августа, - и вовсе 25: остаток средств в программе превышал 7,74 миллиарда рублей, и в минсельхозе решили увеличить компенсацию.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, регион из федерального центра смог получить чуть более одного миллиарда рублей.

- Ставрополье не первый год пользуется данной возможностью. Это одна из главных мер поддержки наших аграриев. Скидка в четверть от стоимости покупаемой техники, думаю, очень привлекательное предложение, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Ридный.

Фото: Сергей Пятаков \ РИА НОВОСТИ
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Он также рассказал об условиях льготного приобретения оборудования. Нужно выбрать российского производителя или его официального дилера, связаться с ним, договориться о покупке техники по программе N 1432. После того как агрегаты поступят в хозяйство, следует отчитаться перед минсельхозом о совершенной сделке. Региональное министерство направляет сведения в федеральное ведомство, где проверяют данные и в случае положительного заключения перечисляют из бюджета средства производителю.

Одними из самых активных участников программы на Ставрополье, значительно обновившими свой техпарк, стали колхоз-племзавод "Маныч" села Дивного и СПК колхоз-племзавод "Россия" села Манычского. Эти хозяйства приобрели 49 единиц сельхозтехники на 128,5 миллиона рублей. Скидка составила 24,3 миллиона, а пользуются данным механизмом здесь не первый год.

Председатель СПК колхоз-племзавод "Маныч" Сергей Фисенко заверил корреспондента "РГ", что бумажной волокиты немного, но даже бюрократические препоны не остановили бы предприятие. Здесь все равно бы воспользовались возможностями программы, так как в противном случае цена техники оказалась бы для хозяйства непомерно высока.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Край аграрный, работа постоянно кипит, и амортизационный период у машин заканчивается быстро. У нас около 60 процентов агрегатов нужно менять. Некоторые машины работают на последнем издыхании. Но за два года участия в программе нам все же удалось серьезно обновить парк комбайнов, - отмечает Фисенко.

Он добавил, что, хотя новинки рынка стоят больших денег, производительность современного оборудования значительно выше, кроме того, сокращаются производственные потери. Однако ежегодно позволить себе на них тратиться в хозяйстве не могут.

Это подтверждает и его коллега - председатель СПК колхоз-племзавод "Россия" Николай Мацко. По его словам, на любом предприятии первоочередными считаются налоговые и коммунальные платежи, заработная плата и траты на ГСМ. Оставшиеся средства можно использовать для модернизации парка, но их, само собой разумеется, немного.

- Обновление техники - сложный вопрос. Если бы я не участвовал в программе N 1432, то расходы были бы серьезными. А так у меня парк тракторов обновлен на 90 процентов, комбайнов - на 70, - говорит Мацко.

Фото: iStock
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При этом в региональном минсельхозе не скрывают, что такой уровень модернизации наблюдается отнюдь не во всех хозяйствах края. Хотя на общероссийском фоне Ставрополье выглядит неплохо, переломить ситуацию с изношенностью техники удается с трудом.

- Доля зерноуборочной техники, у которой истек амортизационный срок, в крае 32-33 процента. Среднероссийский показатель - 45 процентов. С тракторами ситуация у нас хуже - 47-48 процентов, среднероссийская доля - 50. Тем не менее среди регионов СКФО мы лучшие по темпам обновления агропарка, также находимся в десятке российских субъектов-лидеров. С каждым годом ситуация немного улучшается, но хотелось бы, чтобы наши сельхозпроизводители все же побольше приобретали новой техники, - добавил Сергей Ридный.

Аграрии же опасаются, что федеральные власти в скором времени решат отказаться от программы, так как существует сильное давление со стороны иностранных производителей сельхозтехники. И в этом случае модернизация заглохнет на полпути.

А как у соседей

Очень сложной остается ситуация с модернизацией сельхозтехники в Дагестане. Так, в прошлом году перед началом уборки обеспеченность техникой АПК республики не превышала 20 процентов от потребности. У 75 процентов тракторов и 90 процентов зерноуборочных комбайнов были превышены сроки амортизации.

В хозяйствах практически не осталось машин для заготовки силоса, сенажа, возделывания технических культур, внесения удобрений и проведения мелиоративных работ. Аграриям Дагестана требуется оборудования более чем на 30 миллиардов рублей. Дефицит машин не позволяет производителям в полном объеме обрабатывать земли, соблюдать севооборот, заготавливать качественные корма и восстанавливать мелиоративную сеть. Из-за этого в республике ежегодно не используется значительная часть пашни, растягиваются сроки выполнения полевых работ. В заиленном состоянии находится практически вся внутрихозяйственная мелиоративная сеть, огромные площади сельхозугодий охвачены процессами вторичного засоления. Все это приводит к огромным ежегодным недоборам и потерям урожая.

В итоге власти республики внесли изменения в порядок использования средств АО "Дагагроснаб" (занимается лизинговой деятельностью в рамках государственной программы РД по развитию сельского хозяйства). Это должно сделать республиканский лизинг более доступным и дешевым для предприятий АПК.

В частности, с 2019 года сроки договоров лизинга на самоходную сельскохозяйственную технику составят не менее восьми лет, на прицепные и навесные машины - не менее пяти лет, для комбайнов устанавливается полугодовая периодичность лизинговых платежей. Кроме того, размер штрафов и пени за просрочку платежей будет снижен с одного до 0,04 процента от суммы, будет исключена ставка в пять процентов за использование средств на лизинговые операции.

- Правительство и минсельхозпрод РД понимают значимость технической модернизации АПК, поэтому наращивают темпы поставок сельхозтехники для проведения полевых сельскохозяйственных работ в нынешнем году. В частности, в республиканском бюджете предусмотрены средства на субсидирование части затрат при приобретении техники (в размере до 50 процентов) и финансирование республиканского лизинга в АО "Дагагроснаб". Техника будет выделяться на облегченных условиях, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Хасавюртовского района Идрис Загалов.

Справка "РГ"

Участниками госпрограммы N 1432 могут стать производители сельхозтехники, зарегистрированные на территории РФ более трех лет назад, имеющие полный цикл производства, дилерскую и сервисную сеть не менее чем в 40 регионах страны. В 2013 году таких предприятий было 16, в 2018-м - свыше 70.

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