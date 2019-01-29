Несколько лет назад в Едином квалификационном справочнике РФ появилась профессия "мастер-флорист". Однако до сих пор в вузах и ссузах выпускают не специалистов цветочного дела, а садовников, хотя даже на национальном чемпионате WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") есть отдельная компетенция - "флористика".

На составление композиции по спирали уходит до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. Фото: Владимир Аносов/РГ

Особенно преуспели в собирании букетов на этом конкурсе студенты Невинномысского индустриального колледжа. А помогает им педагог-агроном с богатым опытом Наталья Полякова, которая в прошлом году на шестом национальном чемпионате, проходившем в Южно-Сахалинске, выступила в качестве эксперта и судьи в данной компетенции.

Наталье Григорьевне сейчас 67 лет, и в преподаватели она пошла, уже будучи на пенсии. До этого много лет работала мастером-озеленителем на предприятии в Невинномысске. Признается, что ухаживать за живой натурой - цветущими клумбами - ей куда приятнее, ведь она долго радует глаз, а срезанные цветы быстро увядают. Однако создать гармоничный букет - это непростое искусство, как кажется на первый взгляд.

- Наш колледж не выпускает флористов, но студенты отделения "Садово-парковое и ландшафтное строительство" изучают годовой курс флористики, - рассказывает Наталья Григорьевна. - Первые уроки составления цветочных композиций вел хороший специалист из Москвы, а я ездила со студентами на конкурсы, участвовала в них в качестве судьи. В феврале на базе нашего колледжа пройдет отборочный этап WorldSkills Северо-Кавказского федерального округа, постараемся уже максимально задействовать наших молодых преподавателей.

По словам Натальи Поляковой, сложность конкурсных заданий с каждым годом увеличивается, растут требования к участникам. Жюри учитывает все: и скорость сборки букета, и насколько аккуратно очищен цветок от листьев, и, конечно, оригинальность.

- Организаторы чемпионатов WorldSkills частенько готовят задания-сюрпризы, участник только за 15 минут до начала состязания узнает, что будет делать, - продолжает педагог. - Так, в прошлый раз конкурсантам предложили при помощи цветов передать состояние четырех стихий: земли, воды, огня и воздуха.

Дали фотографию свадебного платья в рамках темы "Воздух" - участник должен был собрать букет, который гармонировал с нарядом и в то же время демонстрировал текучесть, легкость стихии. За неверное сочетание оттенков (например, голубых с желтыми) жюри снижает баллы. Обычно используют не более трех цветов. Еще букет оценивают по чистоте, не дай бог пятнышко на лепесточке - ставят минус, шип не убран - тоже минус. Если цветок зажат другими - тоже плохо. Каждый должен быть виден. Еще одна своеобразная мысленная оценка: "Порхают бабочки над букетом или нет?"

На уроках флористики студентов также учат тому, как придать жизнестойкость букету. На составление композиции по спирали уходит от полутора до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. За букет с помятыми бесформенными лепестками судьи снижают оценку, а посетитель в магазине просто откажется от такой покупки. Поэтому в арсенале флориста есть маленькие хитрости - нужно правильно под углом подрезать стебли, держа их под водой, удалить все ненужные отростки и листья, а цветки с маленьким черенком закрепить в композиции с помощью флористической пены (губки), тем самым "консервируя" их на долгое время...

- Многие наши выпускники остаются в городе и находят себя в профессии, - отмечает Наталья Григорьевна. - В прошлом году моя студентка заняла пятое место в Южно-Сахалинске, теперь она работает в цветнике флористом. Еще одна моя студентка, уже будучи преподавателем колледжа, завоевала на российском чемпионате третье место. Сейчас наши флористы догоняют в мастерстве западных профессионалов. Решающую роль играет художественное образование. По мне, так флорист и есть художник - он должен прекрасно чувствовать цвет, понимать форму букета и даже из одного цветка уметь создать прекрасную композицию.

Недаром в крупных городах флорист работает на стыке дизайна, архитектуры и моды. Он оформляет торжества, декорирует интерьеры, создает украшения для волос и костюмов. В ход идут кора, ветки, мох, фрукты, засушенные травы, горшечные растения и все, что подсказывает фантазия. А еще он отслеживает тренды.

- Мода на цветы тоже есть, - объясняет флорист. - Сейчас на пике популярности пионы, а вот гладиолусы в наших цветочных магазинах редко встречаются, хотя у них хорошая жизнестойкость и в букете они хорошо держатся. Раньше были в моде георгины, сейчас их практически нет.

Кстати



В последнее время в магазинах Ставрополья все чаще отдают предпочтение местной продукции. В крае работает крупный тепличный комплекс, снабжающий срезанными цветами не только регион, но и города Центральной России и Урала. Так что у голландских роз высокая конкуренция.