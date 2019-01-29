Новости

Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры 17:17
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 17:13
В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола 17:06
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью 17:00
ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян 16:58
В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 18:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Над букетом бабочки порхают

Молодые флористы из Невинномысска покоряют WorldSkills Russia
Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 18(7776)
Несколько лет назад в Едином квалификационном справочнике РФ появилась профессия "мастер-флорист". Однако до сих пор в вузах и ссузах выпускают не специалистов цветочного дела, а садовников, хотя даже на национальном чемпионате WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") есть отдельная компетенция - "флористика".
На составление композиции по спирали уходит до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. Фото: Владимир Аносов/РГ На составление композиции по спирали уходит до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. Фото: Владимир Аносов/РГ
На составление композиции по спирали уходит до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. Фото: Владимир Аносов/РГ

Особенно преуспели в собирании букетов на этом конкурсе студенты Невинномысского индустриального колледжа. А помогает им педагог-агроном с богатым опытом Наталья Полякова, которая в прошлом году на шестом национальном чемпионате, проходившем в Южно-Сахалинске, выступила в качестве эксперта и судьи в данной компетенции.

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие профессии будут востребованы в Москве

Наталье Григорьевне сейчас 67 лет, и в преподаватели она пошла, уже будучи на пенсии. До этого много лет работала мастером-озеленителем на предприятии в Невинномысске. Признается, что ухаживать за живой натурой - цветущими клумбами - ей куда приятнее, ведь она долго радует глаз, а срезанные цветы быстро увядают. Однако создать гармоничный букет - это непростое искусство, как кажется на первый взгляд.

- Наш колледж не выпускает флористов, но студенты отделения "Садово-парковое и ландшафтное строительство" изучают годовой курс флористики, - рассказывает Наталья Григорьевна. - Первые уроки составления цветочных композиций вел хороший специалист из Москвы, а я ездила со студентами на конкурсы, участвовала в них в качестве судьи. В феврале на базе нашего колледжа пройдет отборочный этап WorldSkills Северо-Кавказского федерального округа, постараемся уже максимально задействовать наших молодых преподавателей.

По словам Натальи Поляковой, сложность конкурсных заданий с каждым годом увеличивается, растут требования к участникам. Жюри учитывает все: и скорость сборки букета, и насколько аккуратно очищен цветок от листьев, и, конечно, оригинальность.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Опрос: Россияне считают трудным поиск работы после вуза

- Организаторы чемпионатов WorldSkills частенько готовят задания-сюрпризы, участник только за 15 минут до начала состязания узнает, что будет делать, - продолжает педагог. - Так, в прошлый раз конкурсантам предложили при помощи цветов передать состояние четырех стихий: земли, воды, огня и воздуха.

Дали фотографию свадебного платья в рамках темы "Воздух" - участник должен был собрать букет, который гармонировал с нарядом и в то же время демонстрировал текучесть, легкость стихии. За неверное сочетание оттенков (например, голубых с желтыми) жюри снижает баллы. Обычно используют не более трех цветов. Еще букет оценивают по чистоте, не дай бог пятнышко на лепесточке - ставят минус, шип не убран - тоже минус. Если цветок зажат другими - тоже плохо. Каждый должен быть виден. Еще одна своеобразная мысленная оценка: "Порхают бабочки над букетом или нет?"

На уроках флористики студентов также учат тому, как придать жизнестойкость букету. На составление композиции по спирали уходит от полутора до двух с половиной часов, и все это время цветы должны выглядеть свежими, будто только принесенными из сада. За букет с помятыми бесформенными лепестками судьи снижают оценку, а посетитель в магазине просто откажется от такой покупки. Поэтому в арсенале флориста есть маленькие хитрости - нужно правильно под углом подрезать стебли, держа их под водой, удалить все ненужные отростки и листья, а цветки с маленьким черенком закрепить в композиции с помощью флористической пены (губки), тем самым "консервируя" их на долгое время...

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Как остаться востребованным на рынке труда

- Многие наши выпускники остаются в городе и находят себя в профессии, - отмечает Наталья Григорьевна. - В прошлом году моя студентка заняла пятое место в Южно-Сахалинске, теперь она работает в цветнике флористом. Еще одна моя студентка, уже будучи преподавателем колледжа, завоевала на российском чемпионате третье место. Сейчас наши флористы догоняют в мастерстве западных профессионалов. Решающую роль играет художественное образование. По мне, так флорист и есть художник - он должен прекрасно чувствовать цвет, понимать форму букета и даже из одного цветка уметь создать прекрасную композицию.

Недаром в крупных городах флорист работает на стыке дизайна, архитектуры и моды. Он оформляет торжества, декорирует интерьеры, создает украшения для волос и костюмов. В ход идут кора, ветки, мох, фрукты, засушенные травы, горшечные растения и все, что подсказывает фантазия. А еще он отслеживает тренды.

- Мода на цветы тоже есть, - объясняет флорист. - Сейчас на пике популярности пионы, а вот гладиолусы в наших цветочных магазинах редко встречаются, хотя у них хорошая жизнестойкость и в букете они хорошо держатся. Раньше были в моде георгины, сейчас их практически нет.

Кстати

В последнее время в магазинах Ставрополья все чаще отдают предпочтение местной продукции. В крае работает крупный тепличный комплекс, снабжающий срезанными цветами не только регион, но и города Центральной России и Урала. Так что у голландских роз высокая конкуренция.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок