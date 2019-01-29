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29.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самым большим ростом валютных вкладов

Текст: Юлия Кривошапко
Рублей во вкладах россиян в 3,6 раза больше, чем валюты. Однако жители некоторых регионов демонстрируют особое пристрастие к депозитам в долларах и евро, а заодно и к вложениям в драгоценные металлы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в исследовании Аналитического центра компании ФинЭкспертиза (есть в распоряжении "РГ").

Самые высокие темпы прироста вкладов населения в валюте и драгоценных металлах в 2018 были отмечены в Чеченской Республике (+52,26 процента), Приморском крае (+38,03) и Ростовской области (+31,52 процента). Такой вывод аналитики ФинЭкспертизы сделали, проанализировав данные Банка России за 11 месяцев прошлого года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В рублевом эквиваленте максимальный рост вкладов физлиц в валюте и драгоценных металлах показали Москва (+274,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+44,45 миллиарда) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (+23,46 миллиарда).

Впрочем, рубль все равно остается самой популярной валютой для хранения сбережений во вкладе. "Это хороший маркер, показывающий отношение подавляющего большинства россиян к национальной валюте", - полагает генеральный директор ФинЭкспертизы Нина Козлова.

Регионами с самым большим приростом рублевых вкладов граждан в 2018 году стали Москва (+133,62 миллиарда рублей), Московская область (+105,82 миллиарда) и Санкт-Петербург (+67,33 миллиарда).

Фото: Reuters
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Самые высокие темпы роста рублевых депозитов граждан были зафиксированы в Белгородской области (+10,8 процента), Московской области (+8,6) и Республике Хакасия (+8,2 процента).

В целом, за год вклады россиян выросли в 73 регионах. Ожидаемо лидером в этом списке была Москва (+408,4 миллиарда рублей), а также Московская область (+120,2 миллиарда) и Санкт-Петербург (+111,8 миллиарда рублей).

В 12 регионах объем вкладов населения сократился. Больше всего депозитов закрыли жители Мурманской области (-1,85 миллиарда рублей), Бурятии (-1,29 миллиарда) и Карачаево-Черкесской Республики (-1,25 миллиарда рублей).

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