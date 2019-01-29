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29.01.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Осетии жених при "похищении" дважды уронил невесту

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии полиция установила личность девушки, которую якобы похитили в одном из торгово-развлекательных центров Владикавказа в соответствии с кавказской традицией, когда жених перед свадьбой крадет невесту. Поводом для разбирательства стало видео с этим инцидентом, размещенное в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по РСО - Алания.

Фото: youtube.com
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На видеозаписи видно, как на ступеньках торгово-развлекательного центра несколько парней набросились на девушку и накинули ей на голову бурку. После этого ее схватил молодой человек (предположительно жених) и понес к машине. Но второпях он не увидел ступеньки и упал вместе с похищенной невестой на руках. Поднялся, но опять оступился и упал. При этом, судя по видео, невеста в обоих случаях ударилась очень больно, а незадачливый молодой человек случайно навалился на нее. Только после этого завернутую в бурку девушку друзья жениха помогли посадить в машину, и "похитители" умчались.

- Полиция проверила этот видеоролик на факт того, имело ли место реальное похищение человека и были ли нанесены девушке телесные травмы, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по РСО - Алания Ирина Доева. - После того как установили личность невесты, полицейские навестили ее дома по месту жительства. Девушка оказалась 21-летней уроженкой Владикавказа. Она рассказала, что "похищение" прошло с ее согласия в соответствии с традициями, принятыми на Кавказе. Никаких травм она не получила, и все прошло, на ее взгляд, достаточно весело. Сейчас девушка и ее жених готовятся к свадьбе. Их родственники в курсе произошедшего забавного случая.

После распространения видеоролика в соцсетях появились фотографии девушки, у которой на лице явно видны побои. Утверждалось, что это якобы и есть похищенная невеста. Полиция Северной Осетии установила, что данные фотографии не имеют никакого отношения к реальной жительнице Владикавказа, которая разрешила себя похитить. Как выяснили правоохранители, на этих снимках изображена американка, которую избили в баре, что получило широкую огласку в социальных сетях США.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ РГ-Видео
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