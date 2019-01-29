В регионах СКФО все чаще опротестовываются незаконные начисления за коммунальные услуги. Только в прошлом году после предписаний управления по строительному и жилищному надзору (Стройжилнадзор) жителям Ставрополья возвращено около 18 миллионов рублей. А в Дагестане уже в порядке вещей то, что абонентам каждый месяц возвращают переплаченные миллионы.

- В мой адрес поступают обращения, в частности из города Буденновска, где у людей сумма в квитанциях выросла на три тысячи рублей. Необходимо провести проверки и жестко наказать тех, кто попытается спекулировать на сезонном росте тарифов, - на днях заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Нерадивым коммунальщикам он напомнил случай 2014 года, когда из-за нарушений при начислении платежей, подтвержденных прокурорской проверкой, лишились должностей руководящие работники Нефтекумского филиала "Крайтеплоэнерго".

- В числе самых распространенных нарушений - неправильный расчет платы за коммунальные ресурсы, используемые при обслуживании общего имущества многоквартирных домов, - отметил начальник краевого стройжилнадзора Валерий Савченко.

Жалобы на завышенные тарифы или на ошибки в расчетах приходят в управление регулярно. К примеру, в октябре поступило обращение жительницы многоэтажки из Ессентуков. Ей показалось, что плата за водоснабжение стала слишком большой. Ведомство организовало проверку и обследование дома. Оказалось, норматив действительно не соответствовал уровню благоустройства здания. УК должна была делать расчеты исходя из тарифа в размере 3,9 кубометра на человека в месяц, а не 6,4 кубометра. Ресурсоснабжающая компания произвела перерасчет за октябрь, и уже в ноябрьских квитанциях жильцы увидели корректные начисления.

Иногда суммы, на которые обсчитывают жильцов, достаточно малы, но даже такие "всплывают". Одна из управляющих компаний Пятигорска в декабре прошлого года допустила нарушения при расчете платы за холодную воду и канализацию. Недовольные граждане обратились в краевое управление стройжилнадзора. Проведя проверку, специалисты ведомства выяснили, что общая цифра действительно превышает установленный норматив потребления. Жильцов обсчитали на 1708 рублей.

Часто на желании собственников сэкономить пытаются сыграть и мошенники. К примеру, одной управляющей компании жильцы платят за текущее обслуживание 18 рублей за квадратный метр, но появляется другая, сотрудники которой утверждают, что будут проводить те же работы всего за 10 рублей с "квадрата". В большинстве случаев это обман, так как качественные работы за такие деньги провести невозможно. В итоге разнообразные недоделки в доме только накопятся, увеличится износ здания, так что потом в любом случае придется заплатить за устранение проблем.

На официальном сайте регионального стройжилнадзора есть рейтинг управляющих компаний края за 2018 год. В нем можно найти свою УК и узнать, сколько за год в отношении нее проведено проверок, сколько выдано различных предписаний и какая часть из них не исполнена. Эта информация может помочь жителям при выборе новой УК.

- Перед тем как выбрать или сменить управляющую организацию, следует изучить ее документы, материально-техническую базу и другие характеристики, - добавил Валерий Савченко.

А в Дагестане ситуация с незаконными начислениями уже перешла в уголовную плоскость. На днях были задержаны начальник абонентского отдела газовой службы в Каякентском районе и его пособник. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство об их заключении под стражу.

Как рассказали в прокуратуре Дагестана, за определенную мзду подозреваемые изменяли показания приборов учета газа крупным должникам, чтобы сделать их недоимки меньше. А чтобы скрыть разницу в показаниях, они начисляли дополнительную плату добросовестным потребителям. Кроме того, были открыты дублирующие и обезличенные лицевые счета, где заведомо отсутствовали плательщики.

Сейчас прокуратура подсчитывает общий ущерб, нанесенный добросовестным абонентам Каякентского района. Сумма может исчисляться десятками миллионов, учитывая, что в соседнем Карабудахкентском районе необоснованные платежи только за два месяца составили более 36 миллионов рублей.

- В 2018 году в Госжилинспекцию по вопросам необоснованного начисления платы за различные виды коммунальных услуг поступило свыше 500 обращений граждан. По всем проводились контрольные проверки. В результате выдано 430 предписаний об устранении нарушений. Произведен перерасчет необоснованных начислений на общую сумму более трех миллионов рублей", - рассказали в Госжилинспекции Дагестана.

За газ сумма перерасчета превысила полтора миллиона рублей, за электроэнергию - 412 тысяч, за отопление - 245 тысяч.

- В случае неисполнения предписаний мы составляем протоколы, которые отправляем в суд. Мировые суды назначают штрафы, а инспекция выдает повторные предписания, - добавили в ведомстве.

Мнение

Алла Седых, руководитель ставропольского регионального центра НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ":

- Люди не всегда понимают, что за все происходящее в доме нужно платить. А чтобы меньше тепла шло на обогрев или потреблялось меньше электричества, требуется выполнить энергосберегающие мероприятия, которые стоят денег. Другой вопрос - как управляющая компания тратит деньги. Существует минимальный перечень работ, который должна проводить УК, он прописан в постановлении правительства РФ. Если бы все они выполнялись, люди бы платили минимум 50 рублей за квадратный метр.

Поэтому на ситуацию в Буденновске можно посмотреть с двух сторон. Все мы прекрасно знаем, что еще 30 лет коммунальная инфраструктура ремонтировалась, потом в 1990-е эти работы не велись. В 2000-е выяснилось, что непонятно, кому это имущество принадлежит, и вкладывать в него никто не хотел. В итоге у нас все коммуникации очень сильно изношены, особенно в районах. Чтобы все это отремонтировать и повышают тариф, соответственно, и платежи растут. Ресурсоснабжающие организации направляют в тарифную комиссию свои предложения, там их урезают до разумных пределов. Денег, естественно, на ремонт не хватает. В данной ситуации я могу допустить, что решили одним махом выполнить большую часть работ по обновлению сетей, поэтому настолько вырос платеж. Однако, возможно, это просто обыкновенные жулики.