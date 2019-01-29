Международный арктический форум должен был состояться 9-10 апреля 2019 года в Архангельске, но в январе оргкомитет принял решение перенести его в Петербург. Официальная причина - форум "перерос" масштабы арктического областного центра.

- На первом заседании оргкомитета в марте 2018 года планировалось, что в форуме примут участие порядка 1500 человек, - сообщил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. - Но на сегодня число участников уже превысило четыре тысячи, а заявочная кампания еще продолжается. Самый большой зал в Архангельске рассчитан всего на тысячу с небольшим мест. Поэтому оргкомитет принял решение о переносе форума в город, где для него имеется вся инфраструктура.

По словам Льва Левита, в Северную столицу переносится политическая часть арктической повестки, а Поморье сосредоточится на решении ее практических задач. В Архангельске уже проходят более "прикладные" форумы арктических проектов и судостроения. На заседании оргкомитета также прозвучали предложения проводить в столице Поморья форумы по природным ресурсам и экологии Арктики, выездные сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", заседания Ассоциации полярников и другие мероприятия.

- Архангельск сохранит статус площадки для обсуждения арктических вопросов, - подчеркнул Лев Левит. - Также сохранится финансирование, выделенное к международному форуму на развитие инфраструктуры Архангельска. В частности, останутся на контроле ремонт помещений Северного Арктического федерального университета и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска.

По месту проведения Молодежного арктического форума будет принято отдельное решение. А около 500 волонтеров, подготовленных к "большому" форуму в Архангельске, смогут принять в нем участие на берегах Невы.