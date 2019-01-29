Новости

В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
Путин встретится с Додоном и обсудит с министрами будущее туризма 16:23
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы "АнимациЯ" 16:17
Курганские больницы проверят после сообщений о минировании 16:13
Марокко за счет ЕС возвело новые заграждения вокруг Сеуты и Мелильи 16:08
Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве 16:01
Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности 16:01
Боевые стрельбы "Касимова" в Черном море показали на видео 15:53
В Краснодаре суд признал банк "Первомайский" банкротом 15:53
Владимир Раевский стал участником проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 15:48
Посол США в Польше рассылает письма с угрозами 15:48
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 15:42
На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина 15:39
Находящуюся в розыске свердловчанку выдало селфи в соцсетях 15:36
Власти Москвы призвали горожан не заходить за "ленточки" у домов 15:35
В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании 15:34
Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы 15:14
В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами 15:13
Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи 15:10
На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей 15:06
Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Арктика на Неве

Международный форум перенесли в Петербург
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 18(7776)
Международный арктический форум должен был состояться 9-10 апреля 2019 года в Архангельске, но в январе оргкомитет принял решение перенести его в Петербург. Официальная причина - форум "перерос" масштабы арктического областного центра.

- На первом заседании оргкомитета в марте 2018 года планировалось, что в форуме примут участие порядка 1500 человек, - сообщил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. - Но на сегодня число участников уже превысило четыре тысячи, а заявочная кампания еще продолжается. Самый большой зал в Архангельске рассчитан всего на тысячу с небольшим мест. Поэтому оргкомитет принял решение о переносе форума в город, где для него имеется вся инфраструктура.

Фото: Gettyimages
Может ли Северный морской путь составить конкуренцию Южному

По словам Льва Левита, в Северную столицу переносится политическая часть арктической повестки, а Поморье сосредоточится на решении ее практических задач. В Архангельске уже проходят более "прикладные" форумы арктических проектов и судостроения. На заседании оргкомитета также прозвучали предложения проводить в столице Поморья форумы по природным ресурсам и экологии Арктики, выездные сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", заседания Ассоциации полярников и другие мероприятия.

- Архангельск сохранит статус площадки для обсуждения арктических вопросов, - подчеркнул Лев Левит. - Также сохранится финансирование, выделенное к международному форуму на развитие инфраструктуры Архангельска. В частности, останутся на контроле ремонт помещений Северного Арктического федерального университета и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска.

По месту проведения Молодежного арктического форума будет принято отдельное решение. А около 500 волонтеров, подготовленных к "большому" форуму в Архангельске, смогут принять в нем участие на берегах Невы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения
Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок