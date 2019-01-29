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29.01.2019 09:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бор на пашне

Выращивать лес можно и на заброшенных сельхозугодьях
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 18(7776)
На заброшенных сельскохозяйственных землях в северной нечерноземной части страны можно было бы выращивать лес на продажу - с таким предложением выступили экологи. По их данным, почти 60 миллионов гектаров сельхозугодий в РФ зарастает деревьями и кустарниками. Но по закону эти земли все равно считаются полями, даже если на них уже появились настоящие боры. А собственники, которые допустили зарастание и нецелевое использование участков, несут административную ответственность.

Авторы инициативы предлагают законодательно изменить категорию заброшенных сельхозземель и разрешить на них коммерческое лесоразведение. По их мнению, это благотворно скажется на экономике районов с убыточным земледелием и спасет фермеров от разорения. Другой довод: естественных лесов из-за вырубки становится все меньше. "Лесные огороды" могут восполнить потери.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Лесопользователи Северо-Запада будут восстанавливать угодья

Целесообразность выращивания лесов на плодородных почвах доказывают и научные исследования. По данным Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства, прирост товарной древесины на этих участках оказался в три раза выше, чем в соседних естественных лесах.

Вопрос особенно актуален для Архангельской области, где, по разным данным, в ряде районов не используется по назначению от 70 до 90 процентов сельскохозяйственных земель, а в целом - порядка 200 тысяч гектаров. Но это лишь приблизительные цифры. Раз в семь лет проводится государственный мониторинг полей, однако на многие из них невозможно даже попасть: там лес, медведи бродят. По данным станции агрохимической службы "Архангельская", лишь 27 процентов пахотных земель Поморья используется под посевы.

- Зарастание сельхозугодий - не только всероссийская, но и общемировая тенденция, - отмечает профессор Северного Арктического федерального университета Елена Наквасина. - Интенсификация земледелия в более благоприятных для него районах вызывает обратные процессы на менее плодородных территориях. Архангельская область в этом плане пострадала больше других регионов по ряду причин: малонаселенность, бедные почвы, невысокая урожайность, проблемы с транспортной доступностью. Массовое забрасывание сельхозугодий пришлось на 1990-е годы.

По мнению эксперта, на бывших сельхозугодьях целесообразно было бы выращивать лес на балансы (круглые или колотые отрезки бревен), сырье для целлюлозно-бумажной промышленности. Конечно, самый прибыльный лесоматериал - строительный пиловочник. Но древесина с бывших полей на него все же не очень подходит. А для балансов важнее ускоренный рост, который как раз обеспечивают плодородные почвы. Еще быстрее и проще можно получить древесное сырье для биотоплива.

Прирост товарной древесины на бывших сельхозучастках в три раза выше обычного

- Плантации для выращивания древесины целевого назначения - лишь один из вариантов возможного использования постагрогенных земель. Внедрить его сейчас запрещает Земельный кодекс РФ. Но есть другой вариант - вернуть залежные земли в сельскохозяйственный оборот, - предлагает исследователь. - Продовольственную безопасность никто не отменял. Какие именно культуры выращивать - овощи, зерновые, многолетние травы, плодовые деревья, - зависит от состояния почв в конкретной местности. Для этого необходимо провести экспертную оценку полей и правильно расставить приоритеты - для чего их использовать. Почвы пашенных залежей сохраняют плодородие до 200-300 лет. Занимаясь их изучением уже более 10 лет, мы составляем базу таких объектов. Не использовать высокое плодородие этих почв было бы недальновидно.

Фото: depositphotos.com
В Заполярье более трети сельхозугодий оказались невостребованными

Проблемой заброшенных земель обеспокоены и в управлении Россельхознадзора по Республике Карелии, Архангельской области и НАО. Как показывают плановые проверки, в 50 процентах случаев земельные участки не используются для ведения сельского хозяйства. Но к передаче их в гослесфонд следует подходить взвешенно, полагает заместитель начальника отдела организации земельного надзора Владимир Еремин:

- Лесные почвы очень бедны, человек не одно столетие повышал их плодородие. Государство проводило работы по мелиорации огромных площадей сельскохозяйственных угодий. Изменение категории земель и посадка лесов навсегда выведет участки из сельхозоборота. А в Архангельской области есть отличные условия для выращивания ряда культур. По сравнению с другими регионами наши земли менее подвержены заражению болезнями и вредителями, поэтому на них целесообразно выращивать семенной и продовольственный картофель.

По мнению Владимира Еремина, восстановление сельского хозяйства может остановить отток населения из северной деревни и в конечном счете сохранить ее.

- Конечно, в Поморье есть территории, на которых невыгодно заниматься сельским хозяйством. В передаче таких участков в гослесфонд есть рациональное зерно, на них можно было бы выращивать высокопродуктивные лесные насаждения. Но подавляющее большинство сельхозугодий не принадлежит государству, и для передачи в лесной фонд землю сначала надо выкупить у собственников, - подчеркивает эксперт.

Как в Поморье удалось декриминализировать лесной бизнес

Перспективы "лесных огородов" во многом зависят от того, захотят ли северные фермеры переквалифицироваться в лесопромышленников. Исследователи отмечают, что на Севере сельское и лесное хозяйство исторически было для крестьян нераздельным.

Как подчеркивают в региональном Россельхознадзоре, земля - это достояние государства и средство производства, она должна приносить прибыль и создавать рабочие места. В этом отношении вопрос ее использования зависит от экономической целесообразности. На одних территориях более сподручно и выгодно выращивать сосны и ели, на других - фрукты-овощи. Но в любом случае передача сельхозугодий под "лесные огороды" станет возможной лишь после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Тем временем

В правительстве Архангельской области утвержден перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий региона, использование которых для других целей, за исключением ведения сельского хозяйства, не допускается. По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, сегодня важнейшей задачей остается вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

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