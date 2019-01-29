Во вторник в Континентальной хоккейной лиге состоялись важные с турнирной точки зрения матчи.

В Магнитогорске встретились одни из фаворитов сезона - местный "Металлург" принимал питерский СКА. Команды раскачивались долго, понимая, что цена ошибки высока. Счет открыли хозяева - бросок Романа Любимова на 35-й минуте вывел "Магнитку" вперед.

Ответ СКА последовал в третьем периоде, когда Бывальцев счет сравнял, а Якупов вывел армейцев вперед. "Металлург" пошел на риск, заменив в концовке вратаря на шестого полевого игрока, однако это не помогло. Плотников за четыре секунды до сирены броском в пустые ворота закрыл вопрос о победителе - 3:1 в пользу СКА, празднующего волевую победу. Команда Ильи Воробьева, к слову, выиграла пятый матч подряд. И эта серия позволила петербургскому клубу сместить с первой строчки в общей таблице КХЛ ЦСКА.

Также во вторник уже после подписания номера "РГ" встречались лидеры Восточной конференции "Ак Барс" и "Автомобилист".