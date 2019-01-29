Игорь Масленников снимет продолжение "Зимней вишни"

В Петербурге вышла новая книга режиссера Игоря Масленникова - киноповесть "Пришла пора" (К 30-летию сериала "Зимняя вишня").

Классик отечественного кинематографа, визитной карточкой которого стали фильмы "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Зимняя вишня", собирается снять новое кино.

Игорь Федорович, идет работа над продолжением "Зимней вишни"?

Игорь Масленников: Три года, как мы - студия "Троицкий мост" (я ее худрук) и мои ученики - готовы. Актеры все время спрашивают, когда начнем работать. Проблема одна - нет денег. Нас поддержали молодые продюсеры, посоветовав обратиться к краудфандингу, даже слоган придумали: "Народное кино станет по-настоящему народным". Сделали рекламный буклет - о том, как всё рождалось.

30 лет жизни героев и нашей страны. Первая "Вишня" - это еще Советский Союз, "застой", брежневские времена. Вторая - горбачевское предательство, безвременье.

Наша героиня выходит замуж за иностранца и уезжает вместе с ребенком в Америку. Третья "Вишня" - полный развал ельцинской страны. Ольга (Елена Сафонова) покупает Вадиму Дашкову (Виталий Соломин) дом во Франции. Они 20 лет там живут.

Владимир Валуцкий ушел из жизни, и мне пришлось взяться за перо - написал сценарий, финал фамильной саги. Что произошло с героями тех "вишен", кем стали их теперь уже взрослые дети? Четвертая "Вишня" (которую мы хотим снять) - новые времена, новая страна, когда нашим людям пора возвращаться на родину. На дворе уже 21-й век, правят бал новые ценности - деньги, недвижимость… Выросли дети, населявшие наши фильмы. Старший сын Ольги Антон - абсолютный американец, профессор, преподает в Гарварде. Он приезжает в Петербург на международный симпозиум астрофизиков.

Затрагиваю разные темы - исламизацию Европы. Среднюю Азию. Кипят страсти вокруг недвижимости. В книге много стихов. Во времена моей молодости молодежь увлекалась поэзией. Поэты - Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский - выступали на стадионах, в институтах, и народ ломился! Многие из нас писали стихи. Я - с юности, меня привадила к этому Ирина Всеволодовна Мейерхольд, дочь великого Мейерхольда, она устраивала дома вечера, где царил дух творчества (а мы жили одной большой семьей в доме друга моего отца - актера Василия Меркурьева и его жены Ирины Мейерхольд, когда вернулись после эвакуации в Ленинград). И сейчас по ночам ко мне приходят новые стихи, записываю их.

Мне хочется привить молодым зрителям вкус к поэзии. Малые стихотворные формы вполне съедобны для тех, кто любит быстро все поглощать. Молодежи близок рэп. Будем снимать кино - сделаю своего молодого героя Ивана Петрова, сочиняющего стихи, рэпером.

Надеюсь, снимем. Появилась надежда. Наша студия "Троицкий мост" является правообладателем сериала "Зимняя вишня", у нас часто запрашивают его для показа многие телеканалы. Мы готовы передать эти права с присовокуплением четвертой "Вишни", чем и закончить этот 30-летный проект. Такой покупатель - один из популярных каналов - уже наметился.

Кадр из фильма "Зимняя вишня"" Фото: www.kinopoisk.ru

Чем наполнены сегодня ваши дни?

Игорь Масленников: Регулярно читаю. В юности я много рисовал и писал стихи, и вот на старости лет ко мне приходят новые стихи и снова рисую, тянет к поэзии и изобразительному искусству. Выпустил несколько альбомов. Это позволяет быть в рабочем состоянии и, как говаривал Пушкин, "не дай мне бог сойти с ума…". Перечитываю свои дневники (всем рекомендую вести их, это замечательное дело). Я с девятого класса веду их. Сначала писал в тетрадочках, потом пошли ежедневники. Вон они - штук 50 - в шкафу стоят. Создал в интернете сайт "Хронограф", туда перекатываю из дневников все самое существенное. Открывается удивительная панорама жизни, выясняются поразительные вещи.

Время от времени провожу мастер-классы в Институте кино и телевидения, где много лет преподавал. В 2017 году был последний выпуск. Мои ученики постоянно приходят ко мне домой. Еще я 10 лет преподавал во ВГИКе. В день рождения всегда полный дом гостей. Кто из Москвы в Питер приезжает - обязательно бывают у меня. Все-таки я их сам набирал в мастерскую, почти безошибочно. Кто-то уходил, кого-то отчисляли, а кто оставался - близкие мне люди, столько лет вместе. Выпустил человек 110, а режиссерами-постановщиками работают человек шесть. Многие работают на звуке, монтаже, в административных группах, продюсеры, ассистенты.

На "Ленфильме" уже в третий раз проходил конкурс сценариев дебютных кинопроектов. Занимался этим Молодежный центр Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, куда вошел мой ученик Николай Котяш. Меня попросили возглавить отборочную комиссию.

Это короткометражные фильмы, популярный сегодня формат. Молодежь не хочет читать, смотреть что-то длинное, предпочитает короткое, клиповое. Только представьте: 150 фестивалей короткометражного кино у нас в стране. Тот же Коля всюду заявлял свою дипломную работу и на сорока фестивалях получил за нее призы!

Было среди работ что-то толковое, интересное?

Игорь Масленников: Было. Законы "коротышки" - это всегда история какого-то случая, короткий рассказ. То, что по-итальянски называется "новелла", новость. Это, к слову, интересное занятие. Важно, чтобы за случаем стояли большая тема, смысл. Надеюсь,

сценарии победителей получат в качестве приза продюсерскую поддержку.