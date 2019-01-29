В этом году вступил в силу закон о компенсационном лесовосстановлении. Речь идет о поправках в Лесной кодекс РФ, которые обязывают абсолютно всех пользователей зеленых массивов восстанавливать лес. Заниматься этим отныне придется не только арендаторам лесных участков, но и компаниям, которые рубят деревья ради возведения линий электропередач, газопроводов и дорог. По словам экспертов, новый документ актуален для всех регионов Северо-Запада - и для территорий с низким уровнем лесистости, и для областей, богатых лесом.

Как отмечают в Рослесхозе, до 2006 года предприятия и организации должны были платить государству за "выбытие лесов" независимо от причин вырубки. Затем компенсационные выплаты заменили обязательствами по лесовосстановлению, однако они легли только на арендаторов лесных участков.

При этом ежегодно в РФ, по оценке федерального Министерства природных ресурсов и экологии, в рамках инфраструктурных проектов вырубается около 145 тысяч гектаров лесных массивов.

Закон призван решить эту проблему. Всех лесопользователей, в том числе разработчиков месторождений и строителей дорог, газопроводов, трубопроводов и ЛЭП, обязали восстанавливать лес в том же субъекте РФ, где проходили рубки. Делать это предприниматели должны в течение года по принципу "сколько вырубил, столько посади". Работы следует проводить однократно, используя качественные саженцы тех же пород, что и вырубленные деревья. Заниматься лесовосстановлением должны профессионалы.

- Федеральный закон, в частности, акцентирует внимание на использовании сеянцев с закрытой корневой системой - ввиду высокой приживаемости такого посадочного материала, - комментирует ситуацию заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николай Петрунин. -Таким образом обеспечивается решение задачи, обозначенной в указе президента РФ: к 2024 году ежегодные площади посадок леса в нашей стране должны сравняться с объемами вырубок.

Если система контроля исполнения требований закона заработает в полную силу, в Калининградской области, возможно, наконец-то перестанет падать уровень лесистости, полагает эколог, координатор калининградской группы ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Олег Иванов. Сейчас этот показатель в регионе не превышает 20 процентов.

Всех лесопользователей, в том числе, строителей дорог, газопроводов, трубопроводов и ЛЭП, обязали восстанавливать лес в том же субъекте РФ, где проходили вырубки

- При этом лесов пока вырубается значительно больше, чем проводится лесовосстановительных работ, - подчеркивает Олег Иванов. - Отчасти это происходит из-за того, что некоторые лесопользователи под тем или иным предлогом значительно превышают разрешенные объемы рубки. Что касается регионов, богатых лесами, они перестанут терять десятки тысяч гектаров зеленых массивов при прокладке инфраструктурных объектов.

Контрольно-надзорные мероприятия, по мнению эксперта, не следует ограничивать анализом отчетных документов лесопользователей. Необходимы регулярные, лучше всего еженедельные выезды на места рубок и посадок молодых деревьев. Проводить рейды должны работники лесничеств вместе с представителями департамента лесного хозяйства регионального минприроды.

В позапрошлом году площадь лесовосстановления превысила в нашей стране 968 тысяч гектаров.

В прошлом году, согласно оперативной отчетности Рослесхоза, воспроизводство лесов проводилось на 928 тысячах гектаров.

Благодаря новому закону общая площадь земель, охваченная лесовосстановительными мероприятиями, должна увеличиться. Кроме того, реформа может породить целый рынок специализированных компаний, занимающихся воспроизводством лесов по заказам строителей дорог, газопроводов и ЛЭП. Ведь далеко не все компании, владеющие объектами инфраструктуры, готовы самостоятельно проводить эффективные мероприятия по воспроизводству лесов, у них нет опыта и необходимой техники.

- Как отмечают в Рослесхозе, одной из серьезных проблем в этой сфере остается низкое качество работ по воспроизводству лесов, связанное во многом с отсутствием экономической заинтересованности арендаторов в их проведении, - сетует Николай Петрунин.

Что касается посадочного материала, в прошлом году, по данным осенней инвентаризации Рослесхоза, питомники страны вырастили 661 миллион сеянцев. Это на 10 миллионов штук больше, чем годом ранее. Что важно, увеличивается количество выращенного посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС). В 2013 году в РФ вырастили 38 миллионов штук таких саженцев, в 2015-м - 43 миллиона, в 2018-м - 52 миллиона.

- Чтобы обеспечить возрастающие потребности отрасли, в перспективе важно появление новых лесных питомников. Минприроды России рассчитывает создать в ближайшие годы еще шесть тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с ЗКС.

С 1 января 2020 года доля лесных культур, создаваемых с использованием таких сеянцев, должна составлять не менее 20 процентов, с 1 января 2025 года - не менее 30 процентов, а с 1 января 2030 года - не менее 45 процентов, - полагает эксперт.

К примеру, в Вологодской области в 2011 году построили комплекс по выращиванию сеянцев с ЗКС. Мощность объекта - один миллион штук саженцев в одну ротацию. Проект профинансировала областная казна. Подобный питомник, производительность которого составит три миллиона сеянцев, появится в 2021 году.

- Впервые за долгие годы в 2019-м предусмотрено выделение федеральных средств на приобретение техники для лесовосстановления - 10,8 миллиона рублей, - комментирует ситуацию глава области Олег Кувшинников. - Задача, поставленная перед всеми регионами страны - один гектар вырубки леса равен одному гектару лесовосстановления, - будет выполнена на Вологодчине уже в этом году.

Закон делает обязательным лесовосстановление при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий

Есть еще один важный момент. Закон делает обязательными лесовосстановительные мероприятия при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий и вводит понятие "лесные земли". К последним относятся участки всех категорий, на которых расположены леса. Новшество позволит бороться с ситуациями, когда полноценные густые чащи "по паспорту" нарекают сельскохозяйственными землями.

К примеру, летом прошлого года в Багратионовском районе Калининградской области зафиксировали массовую рубку ценных вековых дубов. На публичной кадастровой карте дубрава была зарегистрирована как земля сельхозназначения. Подобная ситуация не редкость и для других субъектов Северо-Запада.

- Я, если честно, вообще сомневаюсь, что на участке под Багратионовском когда-то появится сельхозпредприятие, - продолжает Олег Иванов. - Однако привлечь предпринимателей к ответственности за незаконную добычу леса так и не удалось. Но в текущем году, я надеюсь, удастся хотя бы защитить сохранившийся зеленый массив. Новый закон относит "сельскохозяйственный" участок к "лесным землям". Теперь власти могут обязать арендаторов проводить лесовосстановительные работы или вовсе запретить рубку.