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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бутылки - отдельно

Жители Северо-Запада начинают сортировать пластиковый мусор
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 18(7776)
В 2019 году в России ввели экологический сбор на одноразовую пластиковую посуду и аналогичные товары. Эксперты считают ее массовое производство и использование очень серьезной проблемой

У пластика, который стал неотъемлемой частью современной жизни, очень длительный срок разложения - начиная от ста лет. На свалке пластик распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, воду, а уже через воду или пищу вредные элементы попадают в организм человека и, как показывают исследования, могут наносить вред его здоровью.

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Поэтому власти городов Северо-Запада пытаются достучаться до жителей своих территорий, приучают их к раздельному сбору бытового мусора.

В Петрозаводске, например, решили начать с пластиковых бутылок. Именно они составляют 40 процентов всех отходов.

Администрация городского округа объявила месячник по сбору пластиковых бутылок.

И горожане откликнулись. За это время сдали в переработку почти целый контейнер ненужной полиэтиленовой тары.

Более тридцати килограммов бутылок, а это чуть меньше, чем вмещается в стандартную емкость для их сбора, отправили на безопасную утилизацию участники организованного природоохранного эксперимента по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. На их счету 36 килограммов полиэтиленовой тары. В этот же день в городе проводилась акция "Сборомобиль", во время которой жители города передали в утилизацию еще 31 килограмм различного пластика.

Экологи провели социологический опрос и выяснили, что постоянный прием ненужной ПЭТ-тары в Петрозаводске эффективнее производить не в передвижных пунктах сбора, а в стационарных. Поэтому в городе решили закупить десять специальных контейнеров. В 2019 году их установят в различных районах в дополнение к двум уже имеющимся.

Пластик загрязняет почву, а через воду или пищу попадает в организм человека

В Вологодской области другая ситуация. Здесь ежегодно образуется порядка 495 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. И подавляющее большинство - пластик. Эту опасную для природы упаковку жители буквально до недавнего времени выбрасывали вместе со всем мусором. Сейчас пластик начали собирать отдельно. В Вологде и Череповце уже установили несколько сотен контейнеров для раздельного сбора отходов из пластмассы.

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В регионе создали интерактивную карту, где обозначены места сбора макулатуры, пластиковых отходов и батареек.

Пытается мотивировать раздельный сбор мусора и государство. Год назад ввели экологический сбор за упаковку. Это сумма, которую платит производитель или импортер за утилизацию товара или его упаковки. Вариантов несколько: можно уничтожить самостоятельно, заказав организации, которая этим занимается, а можно просто заплатить в бюджет. За счет средств экологического сбора планируется развивать систему обращения с отходами в России.

Однако по многим видам продукции экосбор пока еще не отмечает ни одного процента выполнения. Объясняют это тем, что компаниям нужно время, чтобы освоить новые виды продукции и состав упаковок, создать собственные перерабатывающие мощности, найти подрядчиков.

По мнению экспертов, следует переходить на многоразовые упаковки. Сейчас во многих супермаркетах уже предлагают покупателям биоразлагаемые пакеты для продуктов, "исчезающие" за пять лет. .

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия
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