Инвестировать в корову - предложение, которое для любого горожанина звучит по меньшей мере странно. Однако предприниматель Лавр Усов, который уже пятый год реализует этот проект, считает его вполне успешным и перспективным. На ферме в Вартемягах во Всеволожском районе живут сейчас уже несколько таких "городских" коров, приобретенных петербуржцами и жителями Ленинградской области в личное пользование.

Суть проекта такова: человек вносит 400 тысяч рублей, за которые получает в собственность корову самой молочной в мире айрширской породы и бессрочное право пользования долей коровника для ее содержания. Уход за животным, кормление, дойка и прочие заботы о корове также входят в сумму этого единоразового взноса.

Взамен инвестор получает молоко - порядка ста литров в месяц. Часть удоя организаторы направляют на развитие хозяйства.

Инициатор этой необычной затеи петербуржец Лавр Усов, юрист по образованию, откровенно рассказывает о том, как появилась у него эта идея.

- Несколько лет назад мне подарили корову, и я, одухотворенный подарком, без устали ездил в коровник, причем по два раза в день, утром и вечером, чтобы навестить свою корову, забрать молоко.

Усовская корова жила на ферме, он оплачивал ее содержание, но бизнесом тогда этот подарок не стал. Лавр раздавал лишнее молоко друзьям и знакомым. Однако события развивались: за три года подаренная корова принесла троих телят. И тогда Усов понял, что такое "инвестирование в буренок" может стать неплохим бизнесом для многих горожан.

Бизнес-план предпринимателя Усова состоял в следующем: горожанин, неискушенный в животноводстве, вкладывает в свою корову определенные средства, то есть покупает ее, а заодно приобретает в бессрочное пользование и "корово-место" на ферме. Дальше - по усмотрению инвестора: он может либо платить за уход и содержание своей коровы, забирая весь удой целиком, либо забирать часть удоя, покрывая оставшейся частью траты на содержание животного. Так родился и окреп проект "В каждой семье своя корова".

За 400 тысяч рублей можно получить в собственность корову самой молочной в мире айширской породы и бессрочное право пользования долей коровника для ее содержания

Как показал дальнейший опыт, большинство горожан предпочли второй вариант: оплату стоимости ухода за коровами и содержание их частью удоя. Владельцам коров оставалось в среднем по 100 литров молока в месяц.

- И молоко, заметьте, натуральное, высококачественное, - подчеркивает Усов.

Оставшийся продукт компания Усова забирает и продает самостоятельно через партнерский интернет-магазин. Партнерские отношения с животноводами позволили авторам проекта развивать и производство масла, сыров и другой молочной продукции. Сегодня нередко "инвесторы в коров" забирают свою прибыль не только молоком, но и иной молочной продукцией.

Среди инвесторов проекта уже немало петербуржцев. Точное число Лавр Усов не называет: коммерческая тайна, но охотно рисует портрет среднестатистического инвестора: это активные люди молодого и среднего возраста, способные принять на себя ответственность и стремящиеся к тому, чтобы и сами они, и их дети росли в максимально здоровых условиях.

Петербуржец Сергей Пуленко - один из таких инвесторов. Он убежден, что проект вполне жизнеспособен и будет развиваться, как только люди осознают его плюсы. А подсчитать его выгоду для семьи несложно.

- В нашем фермерском магазине мы продаем натуральное молоко по 120 рублей за литр, - рассказывает Лавр Усов. - Но владельцу коровы оно обходится по 100 рублей.

Стало быть, в месяц инвестор имеет молока на 10 тысяч рублей. В год - на 120 тысяч. Итого менее чем за четыре года он окупает свой первоначальный взнос. .

Тем временем

По словам авторов проекта, идею уже подхватили в других регионах России. А некоторые из первых инвесторов-петербуржцев так прикипели душой к своим коровам, что уже перебрались на жительство из Петербурга во Всеволожский район - поближе к своим буренкам.