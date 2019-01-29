Карельский депутат предложил ввести в России "отпуск по болезни"

Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин выступил с необычным предложением - ввести десятидневный "отпуск по болезни". С такой инициативой он обратился в Законодательное собрание Карелии, чтобы парламент уже подготовил инициативу о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс России.

Как сообщает сайт Петрозаводского городского совета, одним из главных аргументов депутата стал опыт европейских стран.

Депутат предлагает следующий алгоритм. Если, например, человек почувствовал легкое недомогание, он обращается к своему работодателю, чтобы тот предоставил ему несколько дней для лечения в домашних условиях. Больничный в таком случае не нужен, а пропущенные рабочие дни оплачиваются.

- Наши граждане вынуждены вызывать доктора ради больничного листа даже при легком недомогании, чтобы не получить прогул. Либо они переносят заболевание "на ногах", рискуя собственным здоровьем и распространяя свои болезнетворные микробы среди коллег. А ведь зачастую для выздоровления достаточно отлежаться пару дней, - считает Александр Анишин.

Депутат предлагает, как вариант, десять дней в год, в течение которых работник при легком недомогании может по согласованию с руководством отсутствовать на рабочем месте без больничного листа с сохранением заработной платы.