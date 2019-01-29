Новости

Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры 17:17
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 17:13
В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола 17:06
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью 17:00
ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян 16:58
В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 18:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Штраф под сокращение

Конститционный суд РФ разъяснил порядок наказания владельцев большегрузов - нарушителей
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей. Федеральному законодателю предписано уточнить положения статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а до тех пор нарушителей будут наказывать по нижней планке. Соответствующее постановление публикует "РГ".
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

От формулировок оспоренной статьи, не допускающих хоть сколько-нибудь расширительного толкования, пострадали в разных регионах РФ Андрей Думилин, Анатолий Шаров и Сергей Попов. Первый вез на грузовике деревянный сруб для собственных нужд, но оштрафован был на 300 тысяч рублей - как юридическое лицо, а не как водитель. А ведь при таком подходе штраф составил бы всего 3-4 тысячи рублей.

Шарова оштрафовали по статье 12.20.1 КоАП дважды в течение 10 дней - на 300 и 400 тысяч рублей. Довод о том, что за рулем принадлежащего ему транспортного средства находился нанятый водитель, суды также во внимание не приняли.

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
КС РФ разъяснил подход к срокам давности в КоАП

Наконец, по третьему случаю на момент разбирательства в Конституционном суде решение еще не было принято. С запросом обратился Костромской областной суд, изучающий дело о нарушении, зафиксированном в автоматическом режиме: грузовик Сергея Попова двигался с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов. В этом случае штраф для собственника (владельца) транспортного средства фиксирован - пятьсот тысяч рублей.

По мнению заявителей, такой подход ставит размер наказания в зависимость исключительно от способа фиксации нарушения, тем самым нарушая конституционный принцип равенства перед законом и судом, а также не позволяет дифференцировать административную ответственность надлежащим образом.

Изучив обстоятельства дела, судьи частично согласились с доводами заявителей. Изучив дело, они посчитали возможным вынести решение без проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями.

Главное противоречие статьи 12.20.1 КоАП судьи выявили в сопоставлении со статьей 4.1 того же кодекса, в соответствии с которой за автоматически зафиксированное нарушение назначается наименьшее наказание в пределах нарушенной статьи.

Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей

Однако для владельцев транспортных средств оспоренная статья предполагает штраф в фиксированном виде, "что, хотя и согласуется с природой ответственности за правонарушения, однако объективно усиливает карательное воздействие значительного по размеру административного штрафа, установленного в твердом размере".

А с учетом невозможности применения всех правил индивидуализации наказания "такой штраф во всяком случае не должен достигать максимального предела штрафа для юридических лиц".

Судьи также отметили, что большегрузные автомобили владельцы, как правило, покупают для осуществления хозяйственной деятельности. Вместе с тем принимать это допущение безоговорочно нельзя, поскольку такой подход "не только не отвечает критериям справедливости, но и существенно ограничивает граждан в праве на защиту своих прав и свобод".

В Подмосковье решили не закрывать дороги для большегрузов

Что касается ответственности владельца за действия нанятого работника, то здесь КС вины с собственника не снимает, поскольку "именно работодатель должен нести в правоотношениях с государством риски и неблагоприятные последствия необеспечения надлежащего контроля за своим работником". Так что Андрей Щаров при пересмотре своего дела может рассчитывать только на уменьшение суммы штрафа, а не его отмену - но зато уже на основании вынесенного решения КС, не дожидаясь внесения изменений в федеральное законодательство.

- Впредь до внесения изменений штраф, назначаемый собственнику транспортного средства за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3 и 6 статьи 12.211 данного Кодекса в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами, должен быть наименьшим в пределах размера штрафа для юридического лица, - указал КС. - При этом, если будет доказано, что в момент выявления административного правонарушения транспортное средство перевозило груз для личных нужд, административный штраф должен быть наименьшим в пределах размера штрафа для водителя, установленного соответствующей частью той же статьи.

Экономика Транспорт Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок