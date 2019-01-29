Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей. Федеральному законодателю предписано уточнить положения статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а до тех пор нарушителей будут наказывать по нижней планке. Соответствующее постановление публикует "РГ".

От формулировок оспоренной статьи, не допускающих хоть сколько-нибудь расширительного толкования, пострадали в разных регионах РФ Андрей Думилин, Анатолий Шаров и Сергей Попов. Первый вез на грузовике деревянный сруб для собственных нужд, но оштрафован был на 300 тысяч рублей - как юридическое лицо, а не как водитель. А ведь при таком подходе штраф составил бы всего 3-4 тысячи рублей.

Шарова оштрафовали по статье 12.20.1 КоАП дважды в течение 10 дней - на 300 и 400 тысяч рублей. Довод о том, что за рулем принадлежащего ему транспортного средства находился нанятый водитель, суды также во внимание не приняли.

Наконец, по третьему случаю на момент разбирательства в Конституционном суде решение еще не было принято. С запросом обратился Костромской областной суд, изучающий дело о нарушении, зафиксированном в автоматическом режиме: грузовик Сергея Попова двигался с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов. В этом случае штраф для собственника (владельца) транспортного средства фиксирован - пятьсот тысяч рублей.

По мнению заявителей, такой подход ставит размер наказания в зависимость исключительно от способа фиксации нарушения, тем самым нарушая конституционный принцип равенства перед законом и судом, а также не позволяет дифференцировать административную ответственность надлежащим образом.

Изучив обстоятельства дела, судьи частично согласились с доводами заявителей. Изучив дело, они посчитали возможным вынести решение без проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями.

Главное противоречие статьи 12.20.1 КоАП судьи выявили в сопоставлении со статьей 4.1 того же кодекса, в соответствии с которой за автоматически зафиксированное нарушение назначается наименьшее наказание в пределах нарушенной статьи.

Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей

Однако для владельцев транспортных средств оспоренная статья предполагает штраф в фиксированном виде, "что, хотя и согласуется с природой ответственности за правонарушения, однако объективно усиливает карательное воздействие значительного по размеру административного штрафа, установленного в твердом размере".

А с учетом невозможности применения всех правил индивидуализации наказания "такой штраф во всяком случае не должен достигать максимального предела штрафа для юридических лиц".

Судьи также отметили, что большегрузные автомобили владельцы, как правило, покупают для осуществления хозяйственной деятельности. Вместе с тем принимать это допущение безоговорочно нельзя, поскольку такой подход "не только не отвечает критериям справедливости, но и существенно ограничивает граждан в праве на защиту своих прав и свобод".

Что касается ответственности владельца за действия нанятого работника, то здесь КС вины с собственника не снимает, поскольку "именно работодатель должен нести в правоотношениях с государством риски и неблагоприятные последствия необеспечения надлежащего контроля за своим работником". Так что Андрей Щаров при пересмотре своего дела может рассчитывать только на уменьшение суммы штрафа, а не его отмену - но зато уже на основании вынесенного решения КС, не дожидаясь внесения изменений в федеральное законодательство.

- Впредь до внесения изменений штраф, назначаемый собственнику транспортного средства за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3 и 6 статьи 12.211 данного Кодекса в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами, должен быть наименьшим в пределах размера штрафа для юридического лица, - указал КС. - При этом, если будет доказано, что в момент выявления административного правонарушения транспортное средство перевозило груз для личных нужд, административный штраф должен быть наименьшим в пределах размера штрафа для водителя, установленного соответствующей частью той же статьи.