В среду в турнире в Санкт-Петербурге пройдет знаковый матч. Встретятся бывшая и нынешняя первые ракетки России - Мария Шарапова и Дарья Касаткина.

Ранее Шарапова с Касаткиной играли лишь однажды. Было это в августе прошлого года в Монреале. К удивлению многих специалистов, Мария добилась довольно легкой победы - 6:0, 6:2.

А ведь к тому моменту Дарья уже была первой ракеткой России. Таковой она стала еще в марте, когда дошла до финала престижного турнира в Индиан-Уэллс и уступила будущей победительнице Открытого чемпионата США (US Open) и Австралии (Australian Open).

Начала этот год Касаткина скверно: она не смогла выйти во второй круг Australian Open, уступив в двух сетах 145-й ракетке мира Тимее Бачински - 3:6, 0:6. Что касается Шараповой, то ее выступление на кортах Мельбурна оставило двоякие впечатления. С одной стороны, она выиграла у Каролин Возняцки, с другой - вылетела уже на стадии 1/8 финала, не справившись с Эшли Барти.

После вылета с первого в году турнира серии "Большого шлема" некоторые эксперты заговорили о том, что Шарапова, возможно, устала от тенниса. Сама Мария с этим категорически не согласна. Мотивация у нее есть. Тем более в турнире в Санкт-Петербурге, в котором она выступает впервые в карьере.

- Мне очень приятно оказаться здесь. Я бы и раньше сюда приехала, но не было никакой возможности, - призналась Шарапова. - Очень благодарна зрителям за поддержку. Меня здесь тепло приняли. Я давно мечтала выиграть матч на родине. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я победила в России. Так что для меня это очень многое значит.

Во встрече с Дарьей Гавриловой Шарапова и правда показала хорошую игру. Но Касаткина - соперница другого уровня. Понимает это и сама Мария.

Ранее Шарапова и Касаткина встречались лишь один раз - прошлым летом на турнире в Канаде. Сильнее оказалась Мария

- Это будет борьба. Надеюсь, мы обе покажем высокий уровень, чтобы болельщики остались довольны, - отметила Шарапова. - Кого будут поддерживать зрители? И меня, и Дашу. Она многого достигла в прошлом году, входила в десятку. Одно могу сказать точно: матч будет упорным.

Напоследок Шарапова коснулась темы здоровья. Она призналась, что ее уже не беспокоят боли в плече. "Я в порядке. Плечо больше не болит. Довольна ли я 2018 годом? Тяжело сказать", - рассказала Мария. "Я сыграла всего в 11 турнирах. Это ненормально. Надеюсь, в этом году у меня не будет проблем со здоровьем. Мне нужно больше игровой практики".

В свою очередь Касаткина подчеркнула, что она сделала выводы после неудачного выступления в Австралии.

- Настроение улучшилось, как только я приехала в Питер, - сказала Дарья. - Очень приятно вернуться домой. Это прекрасный турнир, я уже в четвертый раз здесь играю. Организация с каждым годом становится все лучше. Что касается Шараповой, то это будет интересное противостояние. Как я чувствую себя в роли первой ракетки России? Если честно, никакого давления не ощущаю. И вообще стараюсь о таких вещах не думать. Все покажет игра.

Касаткина призналась: она не понимает, почему в январе ей не удается показывать хорошие результаты.

- Каждый год я не очень начинаю сезон в Австралии. Не могу сказать, почему так происходит, - сказала Дарья. - Но, в принципе, это нормально, что после предсезонки моя форма пошла вниз. Все по-разному реагируют на подготовительный период. Очень тяжело дается этот месяц упорной работы. Но я уверена: скоро мне удастся прибавить, как это было в прошлом сезоне. Ничего невозможного в этом не вижу. Все в моих руках.

Во вторник в Питере прошло несколько матчей первого круга. В частности, дебютировала на турнире четвертьфиналистка Australian Open-2019 Анастасия Павлюченкова. Результат ее встречи с француженкой Ализе Корне стал известен после подписания номера "РГ" в печать.