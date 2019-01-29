Петербуржцы устроили катания на ватрушке по Невскому проспекту

В Петербурге юноша и девушка прокатились на ватрушке по Невскому проспекту. За неделю видеозапись с их приключениями набрала более 170 тысяч просмотров.

Ватрушка была прицеплена к бамперу легкового автомобиля. Парочка проехала через площадь Восстания до улицы Маяковского. Странную поездку активно снимали прохожие, да и сами "пассажиры" ватрушки вели видеосъемку.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области чувство юмора не оценили. Как сообщили "РГ" в ведомстве, претензии возникли к 26-летней девушке, которая была за рулем автомобиля Citroen. Ее оштрафовали за перевозку пассажиров вне транспортного средства.

Пассажиры ватрушки штрафа избежали.