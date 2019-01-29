Рыбаки Заполярья обсуждают аукционное распределение квот

Сообщество рыбопромышленников по-прежнему лихорадит перспектива возврата аукционов, с помощью которых предполагается распределять 50 процентов квот на добычу камчатского краба. Рыбаки однозначно утверждают: эта реформа отбросит рыбную отрасль страны на десятилетия назад, приведет к банкротству сотен малых и средних предприятий. Станет невозможным строительство рыбопромыслового флота на отечественных верфях, так как подобные стройки будут не по карману даже крупным участникам рынка. Продолжится удорожание трески и продукции из нее в розничной торговле. Эта проблема в очередной раз обсуждалась на пресс-конференциях, которые почти одновременно прошли почти во всех приморских регионах страны, в том числе и в Мурманской области.

Станет "прозрачнее"?

В 2018 году завершился 10-летний срок распределения долей квот по "историческому" принципу. Суть его заключалась в том, что квоты распределяют среди пользователей таким образом: сколько предприятие добывало ресурсов за определенный период времени, такая доля и была закреплена за ним сначала на пять лет,

а затем на десять. Но летом 2018 года на федеральном уровне прозвучало предложение о частичном возврате к аукционному распределению квот.

Все началось с доклада Федеральной антимонопольной службы о конкуренции в РФ по итогам 2017 года, в котором особо подчеркивалось, что в рыбной отрасли отсутствует конкуренция.

В качестве решения проблемы предлагалось 50 процентов квот на добычу камчатского краба распределять путем аукционов, что поможет пополнить бюджет и приведет на рынок новых игроков. Данную инициативу антимонопольное ведомство объяснило своим стремлением добиться "прозрачности" в работе рыбной отрасли страны. На основе этого доклада появилось постановление правительства РФ N1697 - "дорожная карта" по введению аукционов. После этого вышло постановление Федерального агентства по рыболовству, в котором глава ФАР Илья Шестаков распределял между своими заместителями задачи по разработке поправок в законодательство, основанных на распоряжении правительства об аукционах. Первый крабовый аукцион должен состояться уже в 2019 году.

Пограничники подтвердили, что за последние пять лет не было выявлено ни одного факта незаконного промысла краба пользователями, имеющими квоту

Эта инициатива вызвала резкий протест всех приморских регионов - от Мурманской отрасли до Сахалина. Пятнадцатилетняя практика позволила отрасли крепко стать на ноги: предприятия получили возможность планировать свою деятельность на будущее, не опасаясь в один прекрасный момент остаться без ресурсов. Возврат к аукционам лишает рыбаков этой возможности. Настоящим шоком для рыбаков стал вал публикаций о тотальной коррумпированности рыбной отрасли в стране и о том, что едва ли не все краболовы - браконьеры. Например, в одном из сюжетов говорилось, что в Северном рыбохозяйственном бассейне суда под норвежскими флагами осваивают российскую квоту и везут свой улов в Норвегию.

- Мы были шокированы этими материалами, - прокомментировал председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. -

По нашему законодательству ловить рыбу в исключительной экономической зоне РФ могут только российские рыбаки по российской квоте. Иностранцы получают в нашей зоне свою квоту и под своими флагами работают. Что касается "браконьерства", то мы работаем в тесном контакте с Пограничным управлением ФСБ России по Западному арктическому району и Баренцево-Беломорским территориальным управлением Росрыболовства. Начиная с 2008 года на российских и международных площадках эксперты признавали, что в Северном рыбохозяйственном бассейне браконьерства нет как такового. За последние несколько лет нет случаев задержания ни наших, ни норвежских судов за браконьерство. Все суда оборудованы средствами технического контроля. Если они выходят из строя, то в течение 48 часов судно должно вернуться в порт. В 2018 году не было ни одного подобного случая.

Инвестиции под вопросом

Кроме того, Россия подписала соглашение со всеми прибрежными государствами, покупающими российскую рыбопродукцию, отметил министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. Все, кто подписал соглашение, обязались не приобретать рыбу, происхождение которой неизвестно. На добытую рыбу территориальное управление Росрыболовства оформляет сертификат улова, без которого невозможна выгрузка рыбы на берег. Все эти меры привели к тому, что незаконный промысел с 2008 года практически исчез. Любой транспорт, идущий в Европу с грузом рыбы, обязан за 72 часа представить документы, подтверждающие легальность происхождения этой рыбы, после чего из порта данная информация сразу направляется в Москву для проверки. То же самое относится к портам Южной Кореи и Японии. Кстати, глава Росрыболовства Илья Шестаков полагает, что СМИ, заявляющие о "браконьерстве", некорректно подали информацию о промысле и обороте рыбопродукции. По мнению министра, эти действия явно призваны сформировать негативное мнение общества о краболовах и создать у граждан впечатление, что изъять у краболовов половину квоты и распределять ее через аукционы - несомненное благо.

- Пограничники подтвердили, что за последние десять лет не было выявлено ни одного факта незаконного промысла краба пользователями, имеющими квоту, - подчеркнул директор компании "СЗРК-Мурманск" Владимир Журавлев. - Более того, краболовные предприятия Мурманской области только за 2018 год заплатили в региональный бюджет около 850 миллионов рублей налогов. Промысловикам и береговым сотрудникам мы платим достойную заработную плату, строим на российских верфях четыре новых судна за счет инвестиционных квот. Более того, мы были готовы построить на выборгском заводе десять новых краболовных судов. К сожалению, события минувшего года лишают уверенности в завтрашнем дне.

Настороженность рыбаков вызывает и тот факт, что до сих пор нет никаких официальных документов, подтверждающих переход на распределение крабовых квот с помощью аукционов, кроме "дорожной карты". Обсуждается вопрос о том, чтобы распределять через аукционы и часть рыбных квот.

"Аукционная" инициатива уже успела значительно сказаться на инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Андрей Иванов назвал эту ситуацию изуверством.

- Государство убедило рыбаков в том, что нужно строить новые корабли и рыбоперерабатывающие фабрики, - отметил министр. - Каждый судовладелец за каждое строящееся судно внес залог в 400 миллионов рублей. Если в силу тех или иных причин предприниматель передумает строить судно, то эти деньги он назад не получит. И после того, как эта система была запущена, всплыл вопрос аукционов, которые также подразумевают значительные финансовые вложения. И мы уже не знаем, что будет завтра.

Новые корабли без квот - это просто железо, которое никому не нужно. В частности, "СЗРК-Мурманск" уже был вынужден отказаться от строительства двух рыбоперерабатывающих фабрик в Мурманске и Архангельске. Четыре корабля будут достроены, но строительство десяти краболовов оказалось под вопросом. Даже без учета тех финансовых потерь, которыми грозят аукционы, строительство флота - это огромная нагрузка: стоимость одного нового корабля составляет порядка 50-65 миллионов долларов. Аукционы добавят к этой нагрузке очень весомую сумму.

- В этой ситуации нам идти на аукционы просто не с чем, мы все повязаны кредитами, - подчеркнул Владимир Григорьев. - Это означает, что на аукционы придут новые игроки с большими деньгами - скорее всего, иностранных банков. Иностранное влияние на рыбную отрасль России усилится, и это вряд ли пойдет на пользу государству.

Рыба дорожает

От возврата аукционов пострадают не только рыбопромышленники, но и все, кто хотя бы иногда покупает рыбу в отечественных магазинах. Треска в продуктовых супермаркетах продолжает дорожать уже пятый год. Сегодня килограмм трескового филе в розницу стоит уже около 500 рублей. Если поборники "прозрачности" все же добьются своего, то треска не только продолжит дорожать, но может и вовсе исчезнуть из продажи, заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

- Все эти телеразоблачения повергли в шок те 150 тысяч людей, которые сегодня заняты в рыбном хозяйстве, - подчеркнул он. - Такого массива лжи об отрасли мы не видели вообще никогда. Три телеканала в течение недели выдавали такое количество яда, что немалая часть общества оказалась им отравлена. И по форме, и по методу, и по содержанию это является подрывной работой, способной оказать самое негативное влияние не существующую систему производства рыбной продукции в РФ. Это может привести к росту цен на рыбопродукцию и увеличению доли импорта на рыбном рынке РФ, что подтверждено таможенной статистикой. Нас попросту "выпихивают" из российской экономической зоны и российского рынка.

По словам Андрея Иванова, рыбопромышленники и региональные власти Заполярья постараются внести "аукционный" вопрос в повестку дня Сочинского экономического форума..

Прямая речь

Юрий Задворный, директор предприятия "Мурмансельдь-2":

- Многие обосновывают необходимость отказа от исторического принципа распределения квот тем, что рыбаки большую часть улова везут за границу.

Я неоднократно задавал многим высоким чиновникам один вопрос. Нам необходимо определиться, для чего России нужна рыбная отрасль. Мы или обеспечиваем продовольственную безопасность страны, или работаем на прибыль ради пополнения бюджета. К сожалению, цена на внешнем рынке на треску и пикшу значительно выше, чем на внутреннем. В этом году исполняется 50 лет моей работы в рыбной отрасли. Я могу сказать: мы переживали и худшие времена. Переживем и это. Рыбаки на Мурмане были, есть и будут.