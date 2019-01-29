Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль попал в поле зрения органов ФСБ. Накануне высокопоставленный чиновник был опрошен по делу, связанному с газификацией Вологодской области.

Изначально информированные источники сообщали, что высокопоставленный чиновник задержан, впоследствии пресс-служба правительства Ленобласти эту информацию опровергла, уточнив, что Олега Коваля всего лишь опросили. Сейчас вице-губернатор находится в отпуске. Сотрудников ФСБ он принимал у себя дома.

В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РГ" официально подтвердили факт оперативно-разыскных мероприятий, отметив, что других подробностей озвучить пока не могут. Между тем, как стало известно, интерес сотрудников ФСБ вызвала отнюдь не вице-губернаторская деятельность Олега Коваля. "Разбирательство касается компании "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области", - сообщил источник и отметил, что речь идет о периоде, когда Олег Коваль работал в структурах "Газпрома".