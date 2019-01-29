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29.01.2019 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области школьник утонул в канализационной яме

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В поселке Волот Старорусского района Новгородской области 8-летний мальчик утонул в канализационной яме. Региональный СК начал проверку обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

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По предварительным данным, ребенок упал в яму по дороге из школы. Сам котлован был открыт, заполнен водой.

Сейчас следователи выясняют, какая структура занималась обслуживанием ямы и почему она не была закрыта. Ведется поиск свидетелей, устанавливается, мог ли кто-нибудь прийти на помощь школьнику.

Параллельно назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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