В Новгородской области школьник утонул в канализационной яме

В поселке Волот Старорусского района Новгородской области 8-летний мальчик утонул в канализационной яме. Региональный СК начал проверку обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ребенок упал в яму по дороге из школы. Сам котлован был открыт, заполнен водой.

Сейчас следователи выясняют, какая структура занималась обслуживанием ямы и почему она не была закрыта. Ведется поиск свидетелей, устанавливается, мог ли кто-нибудь прийти на помощь школьнику.

Параллельно назначена судебно-медицинская экспертиза.