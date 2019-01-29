По официальным данным "Союза потребителей России", каждый житель нашей страны, включая грудных младенцев, потребляет сегодня по полкилограмма пальмового масла в месяц. По некоторым другим экспертным данным, цифра эта еще выше - она достигает семи килограммов в год.

- Но на полках магазинов вы пальмового масла не увидите, его так откровенно не продают, - замечает председатель "Союза потребителей России" Петр Шелищ. - Стало быть, оно поступает в нашу пищу с другими продуктами: кондитерскими изделиями, продукцией молочного производства.

По оценкам медиков, уточняют эксперты, никакого вреда человеческому организму употребление пальмового масла не наносит. Но! Стоит оно в пять-десять раз дешевле, чем жиры молочного происхождения.

- А значит, и продукция, произведенная на его основе, должна быть в разы дешевле натуральных молочных продуктов, - считает председатель санкт-петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий. - Увы, то, что мы видим сегодня на полках наших магазинов, никак не коррелируется с этой логикой.

Продукты-фальсификаты - не редкость в торговых сетях.

По оценкам специалистов, каждый второй продовольственный товар на полках наших магазинов содержит недостоверную информацию о его составе или пищевой ценности. А доля фальсифицированных продуктов в магазинах Санкт-Петербурга составляет 25 процентов.

Эксперты признают: не в том беда, что псевдомолочные изделия с большим составом пальмового масла стали завсегдатаями наших прилавков, а в том, что эти продукты и по упаковке, и по цене практически не отличимы от натуральных. То есть производители и торговцы внаглую обманывают потребителей, предлагая им под видом высококачественного товара и по соответствующей цене фальсифицированную дешевку.

Каждый второй продукт на полках магазинов содержит недостоверные данные о его составе и пищевой ценности

На потребление продуктов питания россияне тратят 13,8 триллиона рублей. При фальсификации производителями только трех процентов пищевой продукции убытки потребителей составляют 400 миллиардов рублей.

- Никто не спорит с тем, что полное изгнание из производства пальмового масла может привести к вымыванию с полок магазинов дешевых продуктов, - говорит Вишневецкий. - Но пусть в таком случае производители честно предупреждают потребителей, что именно они им предлагают.

И цену этой продукции назначают в соответствии с ценой на его ингредиенты. То есть в разы ниже, чем она стоит сегодня.

Эта мера была бы весьма актуальной в сегодняшних условиях. Ведь, по оценкам аналитиков, одно лишь повышение НДС на два процента уменьшит реальные доходы россиян на 500 миллиардов, а каждое среднестатистическое домохозяйство недосчитается почти 20 тысяч рублей.

Примечательно, что в структуре жалоб российских потребителей претензии к качеству продуктов питания находятся отнюдь не на лидирующих позициях: они занимают всего 10 процентов среди всех жалоб. И это при том что в структуре расходов россияне отдают на питание 35 процентов всех своих трат.

На мебель и бытовую технику тратят всего 6 процентов, а жалоб на их качество - в разы больше: 27 процентов.

Нетрудно догадаться, почему так происходит. Ведь сто рублей, потраченные на покупку пакета молока, не стоят тех сил и средств, которые придется затратить на претензионную работу. Иное дело, если речь идет о покупках за десятки и сотни тысяч рублей.

Тем не менее бороться за честные пищевые продукты необходимо. И работа эта, уверены правозащитники, вполне способна принести утешительные результаты. При условии если силы общественных организацией, потребителей и органов Роспотребнадзора будут объединены. Пока же, к сожалению, добиться единства получается не всегда. Так, по данным организации "Общественный контроль", административные меры в виде штрафов или приостановки деятельности на срок до 90 дней Роспотребнадзор предпринимает только в отношении каждого пятого нарушителя, выявленного общественниками. Разнятся и результаты контрольных закупок. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в минувшем году 10,1 процента молочной продукции, представленной в городе, не соответствовало заявленным стандартам. 7,9 процента проверенной "молочки" Роспотребнадзор признал фальсификатом. "Общественный контроль" называет иные цифры: из 20 проверенных упаковок молока фальсификатом признаны девять; пять из десяти пачек творога не соответствовали ГОСТу; а что касается сливочного масла, то здесь фальсификатом признаны пять из десяти проверенных пачек, а несоответствие ГОСТу отмечено в семи случаях.

Роспотребнадзор информирует: за минувший год к административной ответственности привлечено 542 изготовителя некачественных продуктов питания, они оштрафованы в общей сложности на девять миллионов рублей. А всем потребителям, которые не хотят стать жертвой обмана, сотрудники ведомства советуют, прежде чем отправляться в магазин, заходить на официальный сайт ведомства и просматривать данные проверок: там содержится вся информация о том, какая продукция не соответствует нормативам.

Но координатор движения "За честные продукты" Александр Бражко считает, что это неоправданно долгий и сложный путь в борьбе с продуктовым фальсификатом на прилавках.

- Представьте, что, ведя речь о фальсификате, мы говорили бы не про продукты питания, а про оборот фальшивых денег. Согласитесь, издевательски звучат слова: обнаружив десять процентов фальшивых купюр, мы оштрафовали 542 негодяя.

А ведь разницы - фальшивые продукты или фальшивые деньги - в сущности нет. Таким щадящим подходом мы провоцируем жуликов нарушать закон.

Кстати

С 21 января начала работу всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Она будет работать до 4 февраля. Специалисты региональных управлений Роспотребнадзора в ходе этой горячей линии консультируют население по вопросам нормативных требований к молочным продуктам, рассказывают о рекомендациях по выбору продуктов питания, о том, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и по другим вопросам.

Телефонные номера горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Отметим, что на страницах Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей каждый потребитель может ознакомиться с информацией о выявленных специалистами Роспотребнадзора фальсифицированных продуктах.

Ранее Роспотребнадзор уже заявлял, что намерен ужесточить наказание за фальсификацию пищевых продуктов. Ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Для бизнеса, производящего фальсифицированную продукцию питания, предполагается ввести штрафы от 300 тысяч до миллиона рублей. По данным Роспотребнадзора, который разработал законопроект с новой статьей КоАП, чаще всего фальсифицируют молочные продукты - на их долю приходится около 80 процентов всего фальсификата.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство проводит значительное количество исследований проб пищевой продукции: пять миллионов в год. Удельный вес не соответствующей требованиям продукции не превышает шести-семи процентов. О каждой неудовлетворительной пробе Роспотребнадзор узнает в течение 24 часов, и эта информация сразу направляется туда, где эта продукция была произведена (или куда поставлена). И ее изымают. Роспотребнадзор сейчас работает над введением уголовной ответственности за фальсификат и конфискацию не только продукции, но и оборудования, на котором ее производили.