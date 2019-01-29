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29.01.2019 21:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге годовалый ребенок умер от истощения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге от голода умер годовалый мальчик. У следователей есть основания считать, что мать не кормила ребенка специально.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Трагедия произошла в квартире на улице Кронштадтский в Кировском районе города. Следователи полагают, что женщина часто уходила из дома и оставляла ребенка одного в квартире.

В прокуратуре Петербурга отмечают, что семья считалась неблагополучной и органы опеки и попечительства муниципального образования "Автово" об этом знали, семья состояла на учете с 2017 года.

Сейчас сотрудники прокуратуры и регионального СК выясняют, почему чиновники не отследили ситуацию и допустили, что ребенок долгое время находился в опасном положении. Действия должностных лиц соцзащиты и здравоохранения и районных чиновников из опеки и попечительства изучаются в рамках доследственной проверки.

Мать ребенка задержана, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. Следствие будет настаивать на аресте.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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