В Петербурге поставили спектакль о великом Мейерхольде

Режиссер Роман Габриа выпустил новый спектакль - "Мейерхольд", посвященный великому реформатору театра ХХ века.

Премьеру представила в театральном зале Музея Ф.М. Достоевского Театральная компания "Открытое Пространство", созданная в 2006 году выпускниками петербургской театральной академии актерско-режиссерского курса Григория Козлова. Роман Габриа - режиссер театра "Мастерская", руководит которым Козлов.

Что мы знаем о Всеволоде Мейерхольде? Великий, прогрессивный режиссер, которого и боготворили, и критиковали. Диктатор, деспот в работе. Создатель театра "ГосТиМ", создатель актерской системы "биомеханика". Не принявший школу психологического театра.

В спектакле Габриа - пик творчества режиссера-новатора вплоть до ухода из жизни, трагически оборвавшейся в застенках НКВД. Размышления на вечную тему "художник и власть", стремление разгадать мотивы его поступков. 1934-1939 годы.

На сцене только три актера. Анатолий Журавин, актер Театра "За Черной речкой" - в заглавной роли. Сложнейшая роль, о которой может мечтать артист - многоплановая, со сложным композиционным рисунком, с переключениями, превращениями.

- Когда Роман Габриа ставил в нашем театре спектакль "Слезы капали" по мотивам сценария Володина, то сказал, что давно хочет сделать постановку про Мейерхольда, а я как раз похож внешне на него, - рассказал Анатолий Журавин. - Конечно, интересное предложение. Правда, я не очень хорошо представлял себе эту фигуру. Как сыграть гения, "примерить" на себя? Всем знакомы основные вехи: был великий режиссер, создал "театр условности", трагически погиб. На основании источников - воспоминаний, писем, историй жизни режиссера - мы сделали спектакль. О человеке, опередившем свое время, нужно говорить, он незаслуженно забыт. А ведь то, что мы видим в театре сегодня, уже было в его эпоху, в 20-30-е годы: многоуровневые сцены, видеоэкраны, летящие самолеты. Но это и живой человек - не святой, не идеальный, со своими проблемами, комплексами, неуживчивый, со своей сложной историей любви к женщине, которая оказала на него большое влияние. Мы не претендуем на историческую достоверность, здесь наши фантазии на тему "Мейерхольд". Мы погрузились в атмосферу, показали его жизненные ситуации, отношения с разными людьми.

В роли актрисы Зинаиды Райх, музы, супруги Мейерхольда - Алла Данишевская (к слову, директор театра "Открытое Пространство" и жена актера Анатолия Журавина - Мейерхольда). Прима в театре и в жизни Всеволода Эмильевича.

Сергею Мендельсону, актеру Театра "За Черной речкой", достались несколько ролей: следователь НКВД, завлит театра, нарком просвещения Луначарский, актер Михаил Чехов, театральный критик.

В отдельных репликах присутствует Сергей Есенин, первый муж Райх. А еще есть Станиславский.

Актер театра "Мастерская" и специалист по сценическому движению Николай Куглянт здесь автор пластических экзерсисов персонажей.

Экран, видео в спектакле - не общепринятая "фишка", не дань моде, а напоминание - именно Мейерхольд первым ввел видеопроекции в спектакли, а также подсказка для непосвященных в театральную историю. Видеоформлением занималась Александра Магелатова, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова. Недавно она сыграла Татьяну Ларину в постановке "Онегин" Романа Габриа в театре "Приют комедианта".

- Видеоролики - мое второе ремесло. Роману они показались интересными, и он предложил мне сделать видео для его нового спектакля, - поделилась Александра Магелатова. - Видеоинсталляции, клипы выступают у нас четвертым действующим лицом. Совместно с музыкой дают дополнительное настроение и чувственность сценам. Моментами несут информационный смысл. Я постаралась сделать не просто какие-то атмосферные клипы, но и мини- кино, отражающее происходящее на сцене в образных картинах.

- Мне хотелось самому ответить за работу, поэтому я написал пьесу, сочинил декорацию и поставил спектакль. Конструкция на сцене - это классический конструктивизм 20-х годов и цитата из спектакля Мейерхольда "Beликoдyшный poгoнoсeц", - пояснил Роман Габриа.

Эта постановка - моя мечта еще с институтских времен. Такая интересная тема, и удивительно, что никто не брался за нее. Нет лучше драматургии, чем жизнь человека. Литературы о Мейерхольде мало. Расстрелянный в 1940 году по сфабрикованному обвинению, реабилитирован только в 1955 году. Из писем, статей, воспоминаний современников - не только друзей, но и недругов, я собирал материал. А сюжет спектакля сочинил, такую историю - треугольник между Мейерхольдом, Лубянкой и Райх. Сегодня Мейерхольд нужен, а в массовом сознании его нет. Он не просто экспериментатор, режиссер, каких много. Мейерхольд хотел своим театром подступиться к новому человеку в новом государстве. Парадокс в том, что этот человек, на перевоспитание и сознание которого он рассчитывал, его не понял, не принял, отверг.

Кстати

Увидеть спектакль "Мейерхольд" можно 9 февраля в Театре "За Черной речкой", 22 февраля в Музее Ф.М. Достоевского.