В России кешбэк-сервисы переживают настоящий бум - желающих вернуть процент от суммы покупки в виде денег или "виртуальных" баллов за последний год стало вдвое больше, а прирост аудитории составляет около 300-500 тысяч человек ежемесячно. Среди городов с наибольшим числом пользователей оказалась и Северная столица: только за три с небольшим месяца один из банков выпустил для петербуржцев тысячу карт с такой опцией. Какие перспективы у отрасли и что ее сдерживает, узнавала корреспондент "РГ".

На самом деле во всем мире кешбэк известен уже достаточно давно: в Америке, например, самые молодые программы лояльности в этой сфере существуют уже более десятка лет. В России активное распространение они получили в 2016 году, именно тогда статистика впервые зафиксировала резкий рост количества пользователей, регистрирующихся в таких сервисах.

За эти два года система возвратов сделала рывок и превратилась в настоящий тренд: сегодня свыше 25 процентов покупок в Сети совершается с использованием кешбэка. И это не предел - к 2020 году показатель вырастет до 35 процентов, прогнозируют аналитики сервиса ePN Cashback.

Количество запросов в поисковых системах по слову "кешбэк" за прошлый год выросло на 72,7 процента.

В чем же суть такой схемы расчета? По сути, кешбэк - эта та же скидка, только дается она не перед покупкой, а после нее. Спустя отложенный период часть потраченной суммы (а точнее, установленный процент от нее) возвращается покупателю на карту либо в виде "живых" денег, либо в виде иных благодарностей - миль, бонусов, баллов и так далее. Тратить их пользователь сервиса может в определенных партнерских точках, которые включают в себя магазины, рестораны, автозаправки и многое другое.

- Мы заметили, что баллы воспринимаются лучше, чем деньги, - так как их можно копить и тратить на какие-то эмоционально более интересные покупки, в то время как кешбэк просто деньгами тратится сразу и не оставляет эмоций. Пользователи, предпочитающие тратить денежные кешбэки сразу, чаще всего делают это в интернет-магазинах, на оплату интернета и штрафов ГИБДД. При этом большинство пользователей баллы копят, - прокомментировал ситуацию представитель сервиса Яндекс. Деньги.

Эксперты посчитали, что оборот пользователя, получающего бонусы, в среднем на 20-30 процентов выше, чем у пользователя, который их не получает

Там же подсчитали, что оборот пользователя, получающего бонусы, в среднем на 20-30 процентов выше, чем у пользователя, который их не получает.

Размер кешбэка при этом может быть разным, но в среднем он редко превышает 10 процентов от суммы покупки, а для банковских предложений отметка в пять процентов уже считается высокой.

- Сегодня все ключевые игроки банковского рынка Санкт-Петербурга предлагают своим клиентам программы кешбэка в различных вариациях. И если раньше такие предложения были доступны только для состоятельных клиентов, то теперь все больше брендов вступают в коллаборацию с банками. Вместе с тем развитие этого направления в Северо-Западном регионе стимулируется высокой финансовой грамотностью населения, - подчеркивает Татьяна Савина, управляющая филиала одного из крупных российских банков в Санкт-Петербурге.

Для банков этот сервис не менее выгоден, чем для покупателя, и поэтому сейчас становится практически обязательным: во-первых, он дает конкурентные преимущества при продаже карточных продуктов, во-вторых, использование кешбэка - это использование именно карт, а за проведение безналичных операций банк получает дополнительные комиссии от платежных систем, ну и в-третьих, это привлечение новых клиентов и повышение лояльности.

Выгодна такая модель экономии и партнерским точкам. Для магазина это увеличение количества покупок и среднего чека, а значит, и прибыли. Очень важно, что трафик здесь мотивированный: люди заходят на сайт за покупкой с конкретной целью получения кешбэка.

Таким образом, в плюсе по факту оказываются все три участника процесса. Преимущественно система возвратов существует пока в режиме онлайн, однако в ближайший год произойдут изменения, уверены аналитики. Тратить кешбэк активно начнут офлайн, другими словами, в традиционном ретейле. По оценкам ePN Cashback, уже к следующему году каждая третья покупка будет совершаться с кешбэком, как в сегменте e-commerce, так и в обычных магазинах. Для этого, правда, понадобится мобильное приложение. А дальше - больше.

- Инструменты повышения лояльности клиентов развиваются и трансформируются в соответствии с текущей ситуацией в интернет-коммерции. Так, классические скидки видоизменялись в купоны, затем в дисконтные карты, бонусные программы и, наконец, в кешбэк, который сегодня является одной из самых эффективных моделей экономии на покупках. Очевидно, настанет момент, когда и кешбэк эволюционирует во что-то более современное. Сегодня есть все предпосылки к его трансформации в глобальную систему лояльности, в которую будут интегрированы онлайн- и офлайн-кешбэк, - прогнозирует операционный директор партнерской сети и кешбэк-сервиса e-Commerce Partners Network Екатерина Солягина.

Все более активное использование кешбэка простимулирует и набирающий популярность тренд на разумные траты и "умный" шопинг. Так что возможность "заработать" часть денег с покупки станет интересна все большему числу покупателей.

По словам Солягиной, потенциал у рынка кешбэк-сервисов в России есть - его объем может достигать порядка 300-400 миллиардов рублей в год. Однако есть и сдерживающие факторы.

В первую очередь, это недоверие рекламодателей к такому виду привлечения новых клиентов.

Кстати

При оформлении карты с кешбэком специалисты рекомендуют обратить внимание вот на какие моменты. Для начала стоит понять, подходит ли вам партнерская сеть банка - пойдете ли вы за покупками в обозначенные в системе лояльности магазины, будете ли заправлять машину на указанных заправках и так далее. Также стоит узнать стоимость годового обслуживания карты, не превысит ли она размер полученных с ее помощью кешбэков? На операции с возвратом денег большинство банков устанавливает лимиты, их тоже можно сравнить.