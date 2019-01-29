Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль

Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль задержан в собственной квартире, стало известно "РГ" из информированных источников.

Чиновник в данное время находится в отпуске, и задержание связано с прошлым местом работы, в частности, с контрактами, которые он, будучи топ-менеджером ресурсной компании, заключил в Вологодской области.

В правительство Ленинградской области Олег Коваль пришел в 2015 году, до этого работал в структурах крупной ресурсной компании. Кроме того, с 2011 по 2015 годы он был депутатом в Заксобрании Ленинградской области.

На посту вице-губернатора Олег Коваль курирует вопросы ЖКХ.