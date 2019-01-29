Аграриям без полиса компенсируют только половину убытков при ЧС

С 1 марта должны вступить в силу изменения в системе агрострахования: под занавес прошлого года Совет Федерации одобрил поправки к федеральному закону N 260 "О государственной поддержке сельскохозяйственного страхования", принятому Госдумой 11 декабря. Стимулируют ли нововведения развитие рынка агрострахования в Крыму, выяснял корреспондент "РГ".

Чтобы получить компенсацию ущерба за гибель посевов от града или засухи, аграриям все же придется потратиться на полис. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Без порогов

- За последние 5 - 6 лет сельское хозяйство стало самой выгодной отраслью отечественной экономики: Россия сейчас экспортирует продукции сельского хозяйства больше, чем вооружения, - на более чем 20 миллиардов долларов, - рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. - Притом что сама отрасль с каждым годом растет, ее защищенность, напротив, ослабевает. Законопроект значительно расширяет возможности использования страховой защиты на условиях государственной поддержки.

Одна из главных новаций, которая начнет применятся уже весной, - отмена так называемого порога наступления страхового события. До принятия нововведений он был установлен на уровне 20 процентов, то есть на столько ниже должен был оказаться урожай в сравнении с запланированным (методика его расчета предусматривает, что уровень должен соответствовать среднему пятилетнему значению для хозяйства или района потери урожая). Практика показала, что этот порог слишком высок. Теперь требование отменено, и страховщики будут рассматривать все заявленные убытки.

Но при этом обязательными стали десять процентов франшизы, части платежа, которую вносят сами аграрии. Это должно стимулировать производителей принимать меры, чтобы не допустить крупных убытков и сохранять свой бизнес. Кроме того, появилась возможность страхования отдельных рисков или их комбинаций.

- Если до 2019 года можно было страховать только прописанный в законе набор рисков, то теперь появляется возможность комбинировать программы, - объясняет эксперт. - Возможно заключать в отношении одного объекта и несколько договоров страхования одновременно.

Также можно будет разделить страхование рисков в отношении одного и того же объекта - посевов, посадок или поголовья сельхозживотных. Это позволит производителям выбирать программы с учетом особенностей той местности, где они работают.

- Такая мера откроет сельхозпредприятиям принципиально новые пути организации страховой защиты, - комментирует Корней Биждов. - Например, это даст возможность разделить более дорогое страхование рисков катастрофического характера (например, для некоторых регионов это засуха) и менее дорогую защиту от таких локальных событий, как град или ураган. В этом случае аграрии смогут приобрести полис от катастрофических потерь по более доступной цене за счет собственного участия в риске (франшизы) и снижения страховой стоимости. Но при этом от локальных рисков, например, града и сильного ветра, хозяйство сможет по доступной цене застраховаться на полную стоимость и с минимальной франшизой.

Законодательные новеллы также устраняют некоторые проблемы организации субсидирования на уровне российских регионов.

Минус 50 процентов при ЧС

Нововведения в агрострахование привнес не только вышеназванный закон, и решения правительства.

- Минсельхоз РФ в 2019 году зафиксирует в соглашениях между ведомством и регионами объем средств в рамках единой субсидии, которые нужно будет потратить именно на страхование, - говорит Корней Биждов. - Кстати, на нынешний год сумма на господдержку страхования увеличена вдвое. А в 2020 году планируется вернуть в бюджет отдельную строку расходов на субсидирование сельхозстрахования. Очень важное постановление вышло 14 ноября 2018 года. Оно предусматривает, что незастрахованные сельхозпроизводители смогут получать только половину компенсации потерь, заявленных при ЧС. До этого все аграрии находились в равных условиях при получении компенсации из бюджета. Нововведение будет стимулировать фермеров и сельхозпредприятия самостоятельно защищать свой бизнес, а не рассчитывать только на бюджет.

Вдвое увеличена в нынешнем году сумма на господдержку, в том числе на так называемую не связанную, очень популярную у фермеров в регионах. Правда, получить ее смогут только застраховавшиеся производители.

Как застраховать страховщика

В Крыму, который находится в зоне рискованного земледелия, агрострахование популярностью среди сельхозпроизводителей не пользуется. По информации НСА, если в 2014 году в регионе было заключено семь договоров страхования (причем все с господдержкой), то в 2017-м - три, а за девять месяцев прошлого года всего два (без господдержки). Сумма начисленной страховой премии за три года по этим договорам составила четыре миллиона рублей. Для сравнения: из-за ЧС в результате засухи и града в 2017 - 2018 годах аграриям выплатили 56,38 миллиона рублей.

- Мы стимулируем местных аграриев страховать свои поля и фермы, - рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Например, добавляем к 50 процентам компенсации на приобретение элитных семян еще 30 процентов, если посевы будут застрахованы. Тот же механизм действует и при приобретении племенного скота. Это очень хороший стимул для хозяйств. Но к массовому страхованию он не привел, потому что проблема в другом: ведущие российские страховщики к нам не заходят из-за санкций, а с мелкими не хотят работать аграрии, потому что боятся, что не смогут получить возмещение. Так что мы готовы, но нужен надежный страховщик, в котором будут уверены производители.

На федеральном уровне говорят, что есть страховые компании, которые готовы работать в Крыму, другое дело, что для этого крымские и федеральные чиновники должны сесть за стол переговоров и разработать инструменты их поддержки.

- Радикально ситуация в Крыму с агрострахованием в прошлом году не изменилась, но мы даже не питали таких иллюзий, - говорит Корней Биждов. - Страховщики не обладают полной информацией, чтобы рассчитать тарифы для Крыма. До того момента, пока будут найдены решения, как оградить страховщиков от серьезных убытков, они вряд ли станут развивать здесь свой бизнес. На полуострове такие решения пока не найдены. Хотя уже есть позиция местного минсельхоза и интерес предпринимателей к страхованию отдельных культур, например, винограда. Думаю, в первой половине 2019 года специалисты Минсельхоза РФ республиканского профильного ведомства, а также эксперты НСА будут работать над поиском устраивающих все стороны решений.

Между тем

Зона рискованного земледелия означает, что раз в четыре-пять лет в Крыму случаются засуха. В условиях дефицита поливной воды, это серьезный риск для сельхозпроизводителей.

Для животноводства наиболее вероятными остаются угрозы распространения птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС).

- Географическое положение полуострова таково, что птицы во время миграции с севера в теплые страны, останавливаются на отдых на Сиваше и крымских озерах, - заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю Юрий Епанов. – Они несут с собой риск вспышки птичьего гриппа. Это заболевание опасно не только для домашнего поголовья птицы, но и может передаваться человеку.

В 2018 году вспышек птичьего гриппа в Крыму не было, зато в 2017-2018 годах специалисты Россельхознадзора фиксировали случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). Для человека это заболевание опасности не представляет, но для животных вакцины и методов лечения от него не существует. В случае попадания вируса, погибает все свинопоголовье. Проблема настолько серьезная, и не только для Крыма, что в прошлом году в России впервые была создана постоянно действующая правительственная комиссия, которая будет разрабатывать и реализовывать меры системной борьбы с АЧС. Финансово защититься от нее можно только с помощью страхования. В 2019 году НСА планирует разработать специальную программу, которую будут реализовывать крупные российские страховщики и национальная перестраховочная компания.