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29.01.2019 10:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес смоется?

Новый закон "О водоотведении" грозит агропредприятиям юга банкротством
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 18(7776)
С января в России ужесточают закон "О водоснабжении и водоотведении". По сути, он вводит для предприятий новые стандарты очистки воды. Делается это из благих побуждений - чтобы сократить вредные выбросы в водоемы. Однако для агропромышленного комплекса такие нововведения могут оказаться фатальными. Особенно проблема актуальна для юга, где сельское хозяйство, согласно Стратегии-2030, должно стать драйвером экономики.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По статистике, объем сточных вод от предприятий агропрома не превышает одного процента в общем объеме стоков в России. На металлургию, например, приходится порядка 66 процентов. А вот удар по отрасли может быть нанесен непоправимый, считают эксперты. По их словам, стоки пищевиков практически не отличаются от обычных хозяйственно-бытовых стоков. То есть водоканалы в регионах вполне способны их свободно перерабатывать. Бизнес готов и доплатить в случае превышения нормативов, уверяют во всех отраслевых союзах. Однако нынешние поправки требуют, чтобы вода была очищена уже на выходе из предприятия. И если сбросы не пройдут по новым нормативам, то компанию могут оштрафовать на огромные по меркам отрасли суммы или даже обязать возводить собственные очистные сооружения.

- Снижать токсичность стоков нужно, с этим никто не спорит. Однако предложенный план экологизации ставит под сомнение жизнеспособность многих компаний, - говорит депутат Госдумы, член думского аграрного комитета Аркадий Пономарев. - Строительство и обслуживание локальных очистных сооружений - дело крайне затратное. Стандартное техническое решение оценивается в 400 - 500 миллионов рублей. Далеко не каждая компания в состоянии потянуть такие вложения. Потребуется помощь со стороны государства. Иначе требование о строительстве собственной очистной станции может стать причиной исчезновения с рынка небольших предприятий.

Об опасности говорят и профильные экспертные организации.

Фото: Антон Денисов/ТАСС
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- Сегодня многие инвесторы изначально закладывают в проект строительство очистных сооружений. Но есть риск, что эти заложенные в их проекты показатели не будут отвечать нормативу. И тогда придется возводить очистные сооружения полного цикла, то есть перестраивать свои предприятия. Такие затраты могут сделать большинство проектов нерентабельными, - соглашается глава комитета по АПК ростовского областного отделения "Опоры России" Михаил Марышев.

Впрочем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию раньше времени. Бизнес предлагает все же разрешить выбросы с превышением, если имеется договор на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами. При этом грубым нарушением они предлагают считать трехкратное превышение норматива дважды в год или чаще после первого нарушения. Это позволит безболезненно перейти на новые стандарты небольшим компаниям, у которых нет свободных денег на быструю перестройку.

- В этой ситуации наиболее приемлемым решением может стать модернизация городской станции водоочистки. Строительство крупной централизованной системы более экономически оправдано, чем строительство каждым предприятием для себя, - говорит Аркадий Пономарев. - Если превышены нормы загрязнения сточных вод, пусть абонент компенсирует водоканалу расходы на дополнительную очистку. Как, собственно, и практиковалось. А повышенный тариф на эти услуги служит регулярным вкладом бизнеса в экозащитные мероприятия.

Фото: depositphotos.com
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- Возможно, где-то очистные сооружения понадобятся. Например, в городе Миллерово несколько лет назад один из крупнейших переработчиков кукурузы в Европе был вынужден строить собственные очистные сооружения, потому что местный водоканал не справился с переработкой стоков (к слову, затраты на строительство очистных еще тогда составили около 150 миллионов рублей). Но, объективно говоря, это экстраординарный случай. Да и завод там огромный, мощность его переработки - 250 тысяч тонн кукурузы в год, - говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Большинство же предприятий отрасли, особенно небольшие животноводческие комплексы и производители продуктов питания, могут свободно отдавать очистку своих стоков профильным предприятиям. Для водоканалов это будут хорошие деньги, которые можно инвестировать в оборудование и повышать тем самым качество очистки воды на вверенной им территории. Пока же законодатели пошли по самому простому пути, причесав под одну гребенку и условный химкомбинат на Урале с ядовитыми стоками, и небольшой молокозавод где-нибудь в российской глубинке.

Кстати, в отраслевой ассоциации "Союзмолоко" отмечают, что если предприятия будут использовать собственные очистные станции, то у городских служб не останется мотивации модернизировать свои очистные, а государство лишится дополнительного дохода, так как заводы просто перестанут нуждаться в услугах водоканалов.

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