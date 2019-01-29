Музыканты из разных стран приехали в Крым на фестиваль Высоцкого

В Крыму проходит международный фестиваль "Владимир Высоцкий. Сквозь время", передает ОТР.

Участие в мероприятии принимают творческие коллективы из России, Белоруссии, Германии и Испании. Артисты выступают в городах полуострова с концертами и спектаклями, посвященными творчеству Высоцкого, а также устраивают бардовские вечера.

Крымский фестиваль проходит с 25 января по 4 февраля. Главная его задача - популяризация творчества поэта и певца ХХ века. В прошлом году в рамках фестиваля была открыта памятная доска Владимиру Высоцкому на драматическом театре им. Б.Лавренева в Севастополе. Как утверждают друзья и коллеги поэта, именно в Севастополе Владимир Высоцкий сочинил и записал на магнитофонную пленку свои первые песни.