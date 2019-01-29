МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья

Полицейские пока не стали возбуждать уголовное дело в отношении пассажира рейса Санкт-Петербург - Анталья, по вине которого пришлось посадить самолет в Сочи. Как сообщает пресс-центр МВД России, на буйного пассажира был составлен административный протокол. Отмечается, что после снятия с рейса гражданин был доставлен в линейный отдел полиции в аэропорту города Сочи. Посадить борт принял решение командир воздушного судна, которому бортпроводники сообщили об агрессивном поведении пассажира.

"Сотрудники полиции провели проверку, по итогам которой в отношении данного пассажира был составлен административный протокол по статье КоАП, предусматривающей ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения", - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, МВД опубликовало видео, на котором стюард и стюардесса пытаются утихомирить буйного пассажира. Они усадили его на место бортпроводника возле выхода и связали ремнями. Мужчина в это время ругался и пытался бить их. Но так как был очень пьян, его удары в основном приходились по воздуху либо шли по касательной.