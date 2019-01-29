Ученые из Севастополя создали сверхпрочный бетон с помощью бактерий

В Севастопольском государственном университете добились увеличения прочности бетона на 94 процента с помощью нанопорошков. Ученые применили нанопорошки, полученные в результате переработки твердосплавных отходов бактериями, и добились снижения их себестоимости.

- На Земле существует 370 штаммов бактерий, способных "поедать" сплавы, это одни из древнейших организмов на Земле, - сообщил начальник научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ, кандидат технических наук Владимир Гавриш.

По его словам, разработанная специалистами СевГУ технология получения нанопорошков намного эффективней существующих в мире. Она позволяет получать большое количество продукта, значительно снижая его стоимость. В результате ее можно применять в промышленности.

Добавив в бетонную смесь менее двух процентов нанопорошка, ученые получили почти двукратное увеличение прочности.

- Технологию можно использовать для производства гидротехнических бетонов, которые очень нужны Крыму для восстановления и строительства гидротехнических и берегоукрепительных сооружений, - отметил Гавриш.

В рамках исследования ученые также проверят влияние примесей нанопорошков на морозостойкость, влагопоглащение и влагонепроницаемость бетона.