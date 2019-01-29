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29.01.2019 09:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Катают все кому не лень

В Ростове чиновники и полицейские начали охоту на нелегальные такси
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 18(7776)
В Ростове-на-Дону сразу после новогодних праздников прошла масштабная профилактическая операция "Такси". В течение десяти дней представители полиции и министерства транспорта Ростовской области ловили нелегалов и нарушителей правил пассажирских автоперевозок. Результаты не радуют: выявлено всего лишь 130 нарушений.
Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области

Причиной проведения акции стала попытка властей взять под контроль рынок таксомотрных перевозок, который, к сожалению, становится все более хаотичным и непредсказуемым. Первыми под руку контролеров попали таксисты, которые ездят на брендированных машинах. Среди них оказалось очень много тех, кто возит пассажиров без лицензии.

Фото: iStock
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"Водители-нелегалы не имеют лицензии на право перевозки, но используют цветографические схемы и фонари такси. Также много таксистов без полиса ОСАГО, не пристегнутых ремнями безопасности и нарушающих правила перевозки пассажиров. Из выявленных нарушителей - более половины сели за руль автомобилей, не пройдя обязательный предрейсовый медицинский осмотр, что говорит о ненадлежащем контроле со стороны руководства автопредприятий", - сообщает пресс-служба МВД.

За формальное проведение предрейсового медосмотра руководители предприятий будут оштрафованы на пять тысяч рублей. Понесут убытки и организации: для юридического лица за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом владельцы частных машин и интернет-агрегаторы ушли от ответственности. А именно на них и приходится сейчас основная доля перевозок. "Частных автолюбителей и нелегалов, не имеющих лицензии на право пассажирских перевозок и зачастую необходимого опыта работы в данной сфере, привлекают "серые" диспетчерские службы и интернет-сервисы. Они принимают заказы, но не обеспечивают надлежащее качество обслуживания и безопасность пассажиров", - говорится в сообщении минтранса региона.

Кстати, сегодня ни ГАИ, ни чиновники не знают точное число таксистов. По данным областного управления ГИБДД, в регионе зарегистрировано 14592 такси, большая часть из которых работает в ростовской агломерации. По данным минтранса, в Ростове-на-Дону зарегистрировано всего 2500 машин.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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На самом деле их гораздо больше, как шутят сами ростовчане: "Если у вас есть водительские права и смартфон, то вы уже шофер такси". Благодаря интернет-агрегаторам горожан катают в свободное от основной работы время все кому не лень. На одной из конференций, посвященной созданию профсоюза донских таксистов, директор НП СРО "Объединение таксомоторных перевозчиков Ростовской области" Сергей Карпенко заявил, что в Ростовской области в сфере таксоперевозок работают порядка 50 тысяч человек, и большая часть из них трудится нелегально. Причем многие уходят "в тень" добровольно, чтобы не платить налоги и получать прибыль от сдачи автомобилей в аренду.

- На любом этапе человек, который не оформлен как предприниматель и сдает своему соседу машину, всегда в выигрыше. У нас есть 100 собственных авто, и я плачу со всего автопарка полмиллиона налога. И ни у кого не возникает вопроса, почему на физлицо оформлено 100 машин. Законом это не запрещено, но разве это не наводит на определенные мысли? - комментирует генеральный директор одной из компаний Евгений Лузанов.

Впрочем, быть нелегалом не всегда выгодно, так как водители такси в первую очередь становятся заложниками своих работодателей и интернет-сервисов, которые устанавливают расценки и раздают заказы. Кстати, именно повышенные тарифы, устанавливаемые агрегаторами в зависимости от спроса, вызывают недовольство водителей. Ведь их доля остается фиксированной, а всю незапланированную прибыль получают агрегаторы и владельцы частных автопарков. Недовольство ростовских таксистов таким распределением доходов даже вылилось в своеобразную забастовку, когда 17 января в районе аэропорта Платов на несколько часов отказались принимать заказы. Впрочем, акция протеста ни к каким результатам не привела.

Кстати

Департамент транспорта Москвы провел опрос среди водителей такси. Выяснилось, что 79 процентов опрошенных работают только в такси, еще 21 процент совмещают перевозки пассажиров с другой работой, при этом половина ездит на собственном автомобиле, другая - на арендованном. Средний стаж работы московского таксиста - шесть лет. Большинство водителей, 61 процент, подключены к двум или более агрегаторам, а следовательно, могут нарушать лимит времени работы, который устанавливает каждый агрегатор по отдельности. В итоге в среднем рабочий день таксиста Москвы может составлять 11 - 12 часов. В качестве мер улучшения условий труда 32 процента таксистов предлагают снизить комиссию агрегаторов, еще 50 процентов - поднять тарифы.

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