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29.01.2019 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале подросткам предъявили обвинение в убийстве юноши-инвалида

Текст: Татьяна Воробьева

В Березовском четверым несовершеннолетним фигурантам дела об убийстве юноши-инвалида предъявили обвинения. При этом статья их уголовного дела была переквалифицирована на более тяжкую.

"Подростки обвиняются по трем пунктам (д, ж, и) части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц). В ходе расследования были установлены обстоятельства, которые позволили переквалифицировать вменяемую всем четверым статью", - прокомментировал "РГ" руководитель следственного отдела по городу Березовский СУ СКР по Свердловской области Алексей Зырянов.

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Напомним, резонансное преступление было совершено группой молодых людей в прошлом году девятого августа. Тело 20-летнего парня со следами жестоких побоев нашли в районе гаражного кооператива. По горячим следам правоохранители вышли на несовершеннолетних подозреваемых 14-16 лет, среди которых была 13-летняя фигурантка (она снимала избиение на сотовый).

Так как девушка не достигла возраста уголовной ответственности, ее на полтора года поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Одного из молодых людей, имевших уже криминальное прошлое, арестовали сразу. Второго - позднее. Еще двоих поместили под домашний арест.

По словам начальника следственного отдела, показания и выводы экспертизы в совокупности указывают на то, что подростки действовали умышленно, и хотели убить юношу.

Фигуранты и потерпевшая сторона ознакомлены с материалами дела и сегодня оно направлено прокурору города для утверждения обвинительного заключения.

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