Находящуюся в розыске свердловчанку выдало селфи в соцсетях

В Свердловской области задержали женщину, которая находилась в розыске. Выдало беглянку фото в социальных сетях - на нем она позировала на фоне своего места работы.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, ранее женщина была осуждена за кражу топливного радиатора. Красноуральский городской суд назначил ей два года условно. Злоумышленница состояла на учете и должна была регулярно отмечаться в районном филиале инспекции ГУФСИН. Однако требования эти она не выполняла, а затем и вовсе скрылась от сотрудников контроля - сменила место жительства и отключила телефон.

Обнаружить гражданку удалось благодаря социальным сетям. На ее странице сотрудники отдела розыска нашли снимок на фоне одного из магазинов - женщина позировала в корпоративной одежде торговой сети. Служители порядка отправили запрос на предприятие, где им и сообщили адрес осужденной.

Женщину задержали у нее дома 28 января. Теперь ей придется отбывать не условный, а реальный срок - суд назначил ей два года колонии общего режима.