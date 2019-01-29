Самолет Екатеринбург-Томск вернулся в аэропорт сразу после вылета

Рейс сообщением Екатеринбург-Томск вернулся в аэропорт сразу после вылета. Инцидент произошел сегодня утром в районе семи часов по местному времени.

Как сообщили "РГ" в авиакомпании "Руслайн", после взлета на борту ложно сработала сигнализация пассажирской двери. Экипаж принял решение вернуться в Кольцово. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас самолет проверяют технические специалисты.

Всего на борту находилось 18 пассажиров. Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы аэропорта Андрей Клименских, все они были размещены в гостинице в ожидании вылета. На данный момент с ними работают представители авиакомпании.

"Руслайн" произвела замену судна. Новый вылет запланирован на 01:45 ночи по местному времени.