Сотни людей пришли проститься с членом ГКЧП Александром Тизяковым

Несколько сотен человек - простых горожан и известных деятелей - сегодня пришли проститься с членом ГКЧП, бывшим директором Машиностроительного завода имени Калинина Александром Тизяковым, сообщает РИА Новости.

Легендарный глава оборонного предприятия скончался в Екатеринбурге в возрасте 92 лет. Траурные мероприятия проходят в ДК имени Лаврова. Похоронят Александра Тизякова на Широкореченском кладбище.

"РГ" публикует отрывки из интервью известного политика-изобретателя, которое он дал нашему корреспонденту в 2016 году.

Александр Тизяков всю жизнь посвятили разработке новых технологий усовершенствования российского оружия. И не только оружия

Мы делали все: сухопутные комплексы, подводные и надводные, для воздушной и космической обороны. Бывало, никто не брался за некоторые разработки, а у меня получалось. Например, у зенитных комплексов С-300 горели двигатели. Когда с этой точки зрения посмотрел на чертежи, увидел, что разработчики спроектировали двигатель без учета специфических условий, возникающих при работе.

По моей инициативе в Свердловской области создана комиссия по ядерной медицине, занимаемся внедрением лечения изотопами.

Современный Екатеринбург многим обязан Тизякову

Я был комсоргом ЦК ВЛКСМ первой послевоенной комсомольской стройки - завода железобетонных изделий. Если раньше в Свердловске вводили 60-65 тысяч квадратных метров жилья в год, то во второй год после пуска завода - 450 тысяч. Позже у ЗиКа появилась возможность многим помогать: продукция шла на экспорт, только однотонный электропогрузчик покупали 36 стран. Завод участвовал в строительстве госпиталя ветеранов войн, закупил для него новейшее оборудование.

