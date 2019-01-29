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29.01.2019 15:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Министерство строительства и ЖКХ РФ признало Свердловскую область лучшей по оказанию госуслуг в сфере строительства по итогам 2018 года. Об этом сообщил сегодня министр строительства региона Михаил Волков.

Минстрой России регулярно проводит плановые проверки регионов, с 2017 года они уже состоялись в 12 субъектах РФ. Под госуслугами в этой сфере понимается выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, работа экспертизы и органов надзора.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
От мошеннических схем в строительстве жилья избавятся за год

Сегодня в свердловском минстрое выдачей разрешений занимается 31 специалист. С 2016 года они подготовили 1463 разрешения на строительство, 784 - на ввод в эксплуатацию, кроме того 1090 документов было продлено. Доля госуслуг, оказанных через МФЦ, выросла с 8 до 11 процентов.

- Свердловская область одна из первых активно включилась в цифровизацию государственного управления в строительной и градостроительной деятельности. На сегодня полностью автоматизированы технологические процессы подготовки разрешительной документации: от подачи заявления до оформления электронного документа с пространственной привязкой объекта, вводимого в эксплуатацию, - прокомментировал итоги проверки первый замглавы Минстроя России Леонид Ставицкий.

Справка "РГ"

В прошлом году в регионе было сдано 2 миллиона квадратных метра жилья. Также за счет бюджетных средств было построено пять детских садов, три школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, по одному объекту культуры и здравоохранения. Объем строительно-монтажных работ составил 202 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше, чем в 2017-м, объем отгруженной продукции - 86 миллиардов рублей.

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