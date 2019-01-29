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29.01.2019 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец отсудил у авиакомпании 150 тысяч рублей за порчу чемодана

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителю Верхней Пышмы удалось выиграть суд у авиаперевозчика, который повредил чемодан стоимостью 24 548 рублей.

Уралец весной прошлого года летел из Нью-Йорка через Москву в Екатеринбург и получил багаж со сломанным замком и вмятинами. В пресс-службе Свердловского облсуда, ссылаясь на показания мужчины, рассказали, что "собачка" на сумке была вырвана, а на месте выдвижения ручки появилась трещина. Повезло, что колеса остались целыми.

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На претензию о возмещении ущерба, которую пассажир направил спустя три дня после прилета, авиакомпания никак не отреагировала и отказалась платить. Тогда он подал исковое заявление в Верхнепышминский городской суд и попросил взыскать с перевозчика 30 140 рублей за порчу багажа, неустойку - 68 544 рубля, компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителя суммой 50 842 рубля.

Суд удовлетворил его требования в полном объеме, однако ответчик с этим не согласился и обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе облсуда, по закону перевозчик обязан возместить нанесенный ущерб, поэтому решение суда первой инстанции осталось без изменений. Теперь авиакомпании придется выплатить пассажиру более 150 тысяч рублей за то, что она отказалась добровольно уладить этот вопрос.

Справка "РГ"

В законе от 07.02.1992 № 2300-01 "О защите прав потребителей" сказано: при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно Воздушному кодексу РФ, на внутренних рейсах претензию к перевозчику можно предъявить в течение шести месяцев. При повреждении багажа на международных рейсах претензию можно подать в течение семи календарных дней со дня получения багажа и не позднее, чем через 14 календарных дней со дня получения груза. В случае задержки доставки багажа или груза - в течение 21 дня с даты выдачи багажа пассажиру.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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