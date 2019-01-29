В каких регионах частный дом быстрее окупится при сдаче в аренду

Названы регионы России, в которых частные дома окупаются в самые короткие сроки, если сдавать их в аренду. Самые доходные объекты, таким образом, оказались в Свердловской области. Аутсайдер - Республика Коми.

"Были взяты средняя стоимость домов и арендная ставка, и годовой доход сравнили с затратами на покупку недвижимости. По условиям исследования, дом сдают в аренду круглогодично, расходы на ремонт, налоги и так далее при расчете не усчитывались", - сообщают специалисты портала "Мир квартир".

То есть брался некий усредненный вариант. Итак, доход от индивидуальных домов в Свердловской области - 15,1 процента годовых: здесь самое удачное соотношение цены и арендной ставки. У других регионов УрФО показатели следующее: в Тюменской области дом окупится за девять лет, в Челябинской и Курганской областях - за десять, на Ямале - за 12, а в Югре - за 13 лет.

Кстати, почти так же хорошо как на Среднем Урале, складывается ситуация во Владимирской области (14,9 процента), Омской (14,8 процента) и Калужской (14,4 процента) областях, в республике Мордовия (14,2 процента) и ряде других субъектов.

"В этих регионах срок окупаемости недвижимость составляет всего семь лет", - констатируют аналитики.

В столичных городах - Москве и Петербурге - доходность примерно равна: 7,2 и 7,3 процента, соответственно. Окупаемость домов здесь - 14 лет.

"Хуже всего дела обстоят в республике Коми: дома там не очень дорогие, но аренда и вовсе дешевая. Поэтому дом принесет владельцу лишь 3,5 процента годовых, а окупаться будет 28 лет", - подсчитали исследователи.

Между тем

Средняя доходность дома в России - 7,5 процента, окупаемость - 13 лет. За последний год показатели чуть подросли: в январе 2018-го года доходность была 7,4 процента, а окупаемость - 14 лет.