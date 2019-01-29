В Курганской области женщина и трое детей погибли при пожаре

В селе Горохово Юргамышского района сегодня ночью сгорел частный жилой дом. В огне погибли женщина и трое маленьких детей.

"Сообщение о пожаре поступило в 01.57 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения (спустя всего три минуты) одноэтажный бревенчатый дом был полностью охвачен огнем. Потом обрушилась кровля", - рассказали в пресс-службе МЧС России Курганской области.

Во время тушения пожара спасатели нашли тела четырех погибших: детей 2013, 2014, 2017 годов рождения и 37-летней женщины. Мужчине удалось спастись.

"По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ведется расследование", - передает региональный Следственный комитет.