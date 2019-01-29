Челябинский чиновник пояснил, откуда в его кабинете чучело редкой совы

Челябинский чиновник, попавший в эпицентр скандала из-за фото с чучелом краснокнижной совы, пояснил, что в его рабочем кабинете этот предмет находился на ответственном хранении. Чучело было изъято из незаконной продажи и подлежит утилизации, пояснил "РГ" герой скандала, начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

- Не так давно я показывал это чучело журналистам, как конкретный пример браконьерства и пресечения подобной деятельности в ходе мероприятий нашего министерства, - сообщил Виталий Безруков. - Это чучело было выставлено на продажу через один из интернет-ресурсов. Его владельца установили, привлекли к административной ответственности и подвергли штрафу. "Вещдок" же до окончания разбирательства был передан на ответственное хранение - мне под роспись. Даже странно, почему это фото вызвало такой ажиотаж.

Как удалось выяснить "РГ", фотографии из кабинета чиновника распространил один из телеграмм-каналов, снабдив его пояснением о том, что на снимке изображен вид совы, занесенный в Красную книгу. "По всей видимости, текст интервью, в котором объяснялось, откуда это чучело взялось у меня в кабинете, авторы скандальной публикации, прочитать не удосужились", - считает Безруков.

Между тем в кабинетах чиновников минэкологии хранятся и другие вещественные доказательства нарушений природоохранного законодательства.

Чучела незаконно добытых животных подлежат обязательной утилизации, по итогам проведения которой составляется специальный акт, отметили в министерстве.