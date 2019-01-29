Новости

На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео 19:47
Минимальная цена цифровой приставки в крупных сетях составит 990 рублей 19:39
В Китае казнили убившего 15 человек водителя 19:38
В Минкомсвязи предложили формулу "запуска" регионального цифрового ТВ 19:24
В Совфеде отреагировали на новые обвинения США во вмешательстве в выборы 19:21
В Тегеране запретили выгул собак в общественных местах 18:54
Минприроды РФ облегчит иностранцам доступ к недрам золота 18:45
Матвиенко призвала Носкова разобраться с блокировкой Киевом российского ТВ 18:36
Челябинский чиновник пояснил, откуда в его кабинете чучело редкой совы 18:30
Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинский чиновник пояснил, откуда в его кабинете чучело редкой совы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский чиновник, попавший в эпицентр скандала из-за фото с чучелом краснокнижной совы, пояснил, что в его рабочем кабинете этот предмет находился на ответственном хранении. Чучело было изъято из незаконной продажи и подлежит утилизации, пояснил "РГ" герой скандала, начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

В Хабаровском крае пограничники спасли 24 краснокнижные калуги

- Не так давно я показывал это чучело журналистам, как конкретный пример браконьерства и пресечения подобной деятельности в ходе мероприятий нашего министерства, - сообщил Виталий Безруков. - Это чучело было выставлено на продажу через один из интернет-ресурсов. Его владельца установили, привлекли к административной ответственности и подвергли штрафу. "Вещдок" же до окончания разбирательства был передан на ответственное хранение - мне под роспись. Даже странно, почему это фото вызвало такой ажиотаж.

Как удалось выяснить "РГ", фотографии из кабинета чиновника распространил один из телеграмм-каналов, снабдив его пояснением о том, что на снимке изображен вид совы, занесенный в Красную книгу. "По всей видимости, текст интервью, в котором объяснялось, откуда это чучело взялось у меня в кабинете, авторы скандальной публикации, прочитать не удосужились", - считает Безруков.

Между тем в кабинетах чиновников минэкологии хранятся и другие вещественные доказательства нарушений природоохранного законодательства.

Чучела незаконно добытых животных подлежат обязательной утилизации, по итогам проведения которой составляется специальный акт, отметили в министерстве.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок