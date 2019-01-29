В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании

В школах Ханты-Мансийска, которые получил сегодня электронные сообщения о минировании, проводятся антитеррористические мероприятия.

"В образовательных учреждениях провели эвакуацию, учащихся отпустили домой", - передает пресс-секретарь главы города.

Сотрудники полиции, включая кинологов, проверяют помещения школ, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах.

"По мнению правоохранительных органов, реальной угрозы жизни и здоровью людей нет и сообщение, скорее всего, является хулиганством", - отметили в мэрии, подчеркнув, что тщательный осмотр зданий все равно проводится согласно инструкции.

Напомним, за заведомо ложное сообщение о теракте предусмотрен тюремный срок до пяти лет.