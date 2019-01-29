Видео: На Ямал надвигаются 50-градусные морозы

Жителей ЯНАО предупредили о сильных морозах. Уже сегодня ночью, полагают синоптики, столбик термометра может опуститься до 50 градусов. Экстремальная температура продержится в северном регионе до 3 февраля.

Причиной смены погоды стал уходящий циклон: он освобождает место для холодного воздуха. Сначала дыхание Арктики почувствуют Надымский и Пуровский районы: именно здесь прогнозируются 50-градусные морозы. На остальных территориях ночью минус 41-45, днем 37- 42 градуса.

В северных районах - Ямальском и Тазовском - уже похолодало: термометры показали минус 43 градуса на метеостанции села Гыда.

"Чем характерны у нас морозные дни - это практически полное отсутствие ветра. Вместе с морозами у нас придут дымки, туманы", - пояснил телеканалу "Вести.Ямал" Артем Кошкин, начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС просит жителей быть осторожными и внимательными в этот период. Спасатели рекомендуют водителям не покидать населенных пунктов в период низких температур. А дальнобойщикам напоминают: на внешних трассах всегда холоднее.