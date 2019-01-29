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29.01.2019 00:00
Рубрика: Общество

Роскачество не нашло витаминов в воде и детском питании

Текст: Марина Гусенко
Одна из бед российских продуктов питания - недостаток в них полезных веществ. И это подтверждают исследования Роскачества - мало того, что продовольственные товары далеко не всегда обладают необходимым для человека уровнем витаминов и микроэлементов, так и информация об их содержании часто не достоверна.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одна из причин - обогащение полезными веществами не входит в перечень обязательных требований к качеству продукции. Об этом сказал глава Роскачества Максим Протасов на заседании межведомственной рабочей группы по реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.

"Мы видим нарушения маркировки детских сухих молочных смесей в отношении содержания нутриентов", - сказал он. И пояснил: у большинства исследованных смесей выявлены несоответствия по маркировке уровня натрия и калия.
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Похожая ситуация сложилась на рынке питьевой воды. При ее исследовании было обнаружено, что вода каждой шестой торговой марки (девять из 58) не соответствовала свойствам, которые были заявлены на маркировке. Например, в ней "хромало" содержание кальция, магния, бора или "общая минерализация".

Пока повышенные требования к качеству зафиксированы лишь в стандартах Роскачества. Так, они предъявляются к содержанию витаминов и микроэлементов в соковой продукции, детском питании. В стандарте качества на молочную продукцию прописаны высокие требования к содержанию полезных молочнокислых бактерий в кефире и твороге, а на йодированную соль - йода.

В связи с этим в законодательство будут внесены изменения, закрепляющие определение качества здорового питания и повышающие ответственность бизнеса за производство фальсификата.

Как отметил вице-премьер Алексей Гордеев, задача правительства - обеспечить людей здоровым питанием. Он привел пример Воронежской области, где девять лет назад ввели норматив по содержанию белка в школьном молоке. В результате через пять лет у школьников резко сократилось число проблем с зубами.

"РГ" выяснила, кто и чем кормит зарубежных школьников
Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Роскачество
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