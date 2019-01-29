Россия резко увеличила импорт пальмового масла

Россия в ноябре 2018 года почти удвоила импорт пальмового масла и его фракций по сравнению с ноябрем 2017 года, следует из данных, опубликованных во вторник Росстатом.

Импорт пальмового масла в ноябре 2018 года составил 124 тысячи тонн. По подсчетам Росстата, это на 84,5 процента выше аналогичного периода 2017 года. По сравнению с октябрем 2018 года рост составил 20,1 процента.

В январе-ноябре 2018 года в РФ импортировано 946 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 24,1 процента выше показателей января-ноября 2017 года, следует из данных Росстата.

В 2017 году Россия импортировала 891 тысячу тонн пальмового масла и его фракций. Рост показателя по сравнению с 2016 годом составлял тогда только 0,7 процента.

Пальмовое масло производится из плодов масличной пальмы. В 2016 году оно заняло первое место по производству растительных масел в мире, обогнав соевое, рапсовое и подсолнечное масло. В России пальмовое масло зачастую применяется при создании маргарина, кондитерских жиров, майонезных соусов, а также как заменитель молочного жира. Для пальмового масла характерно высокое содержание насыщенных жиров, вследствие чего Всемирная организация здравоохранения рекомендует сокращать его потребление.