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29.01.2019 17:31
Рубрика: Экономика

Лучший пуховик - шуба

Россияне по-прежнему предпочитают натуральный мех
Текст: Екатерина Ясакова
Французская марка Balenciaga анонсировала выход эксклюзивной капсульной коллекции, в которой не нашлось места натуральному меху. Бренд стремится привлечь внимание к проблеме вымирания многих видов животных. Тем временем, в России покупатели на 72 процента активнее интересуются мехом, чем пуховиками, утверждают эксперты сервиса объявлений "Авито". Жители каждого из 23 крупных городов, которые участвовали в опросе, отдают предпочтение шубам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В основном любители меха проживают в Уфе. Там шубы втрое популярнее пуховиков. Причем там же отмечено и самое высокое количество предложений изделий из меха. А вот в Перми, как ни парадоксально, спрос на шубы в меньшей степени превышает спрос на пуховики.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Назван город, где чаще всего носят натуральный мех

На российском рынке экодвижение пока не приобрело таких масштабов, уверена Лилит Адибекян, эксперт по ретейлу. Изделия из искусственной кожи покупатели видят как некачественные и недолговечные.

Нужно учитывать и то, что во многих российских регионах более суровый климат, чем в Европе. По словам Сергея Белякова, председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), самым массовым товаром в России являются изделия из овчины. На втором месте - изделия из норки. Замыкают тройку лидеров - песец, енот и лисица. В последнее время сильно увеличился спрос на мех соболя и куницы.

Сейчас в среднем шуба по России стоит 28 510 рублей, а пуховик - в 7 раз дешевле. Дешевле всего шубы продаются в Ижевске (в среднем 18 111 рублей), а дороже всего - в Москве (39 643 рубля). Столица также является городом, где пуховик стоит дороже всего (6075 рублей).

Экономика Товары и цены
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