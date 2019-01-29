Россияне по-прежнему предпочитают натуральный мех

Французская марка Balenciaga анонсировала выход эксклюзивной капсульной коллекции, в которой не нашлось места натуральному меху. Бренд стремится привлечь внимание к проблеме вымирания многих видов животных. Тем временем, в России покупатели на 72 процента активнее интересуются мехом, чем пуховиками, утверждают эксперты сервиса объявлений "Авито". Жители каждого из 23 крупных городов, которые участвовали в опросе, отдают предпочтение шубам.

В основном любители меха проживают в Уфе. Там шубы втрое популярнее пуховиков. Причем там же отмечено и самое высокое количество предложений изделий из меха. А вот в Перми, как ни парадоксально, спрос на шубы в меньшей степени превышает спрос на пуховики.

На российском рынке экодвижение пока не приобрело таких масштабов, уверена Лилит Адибекян, эксперт по ретейлу. Изделия из искусственной кожи покупатели видят как некачественные и недолговечные.

Нужно учитывать и то, что во многих российских регионах более суровый климат, чем в Европе. По словам Сергея Белякова, председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), самым массовым товаром в России являются изделия из овчины. На втором месте - изделия из норки. Замыкают тройку лидеров - песец, енот и лисица. В последнее время сильно увеличился спрос на мех соболя и куницы.

Сейчас в среднем шуба по России стоит 28 510 рублей, а пуховик - в 7 раз дешевле. Дешевле всего шубы продаются в Ижевске (в среднем 18 111 рублей), а дороже всего - в Москве (39 643 рубля). Столица также является городом, где пуховик стоит дороже всего (6075 рублей).