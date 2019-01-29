Вернемся к итогам IV фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Жюри, которое возглавлял профессиональный фотограф дикой природы Сергей Горшков, просмотрело 47 тысяч работ, которые были заявлены в 12 номинациях. Здесь и "Дикие животные" и "Птицы", "Подводный мир", "Россия с высоты птичьего полета", "Россия в лицах" и многие другие. Особое внимание привлек Специальный приз "Лучший юный фотограф".

...Я смотрю в окуляр и вижу, что медведь смотрит на меня через полынью. Даже мурашки пошли... Фото: Михаил Нитишинский/Русское географическое общество

"Российская газета" решила познакомить вас с победителями этого фотоконкурса. Ведь на финал, который прошел в Кремле, попасть всем нашим читателям при всем желании не удалось бы.

Как сказал президент РГО и член жюри Сергей Шойгу: "Иногда нас спрашивают: почему мы выбрали такое бескомпромиссное название? Отвечу: здесь нет преувеличения. Россия действительно уникальная страна, красота и величие которой из века в век вдохновляют, побуждают к созиданию поэтов и художников, историков и мыслителей, географов и путешественников".

Мы начинаем публикации лучших фотографий Самой красивой страны с работы архангельского фотографа-любителя Михаила Нитишинского "Отражение".

Белый медведь самый опасный зверь на свете. Полярники знают: если ты безоружен, а мишка голодный, то шансов практически нет. А если ты "вооружен" только фотоаппаратом?

Инженера Михаила Нитишинского "укусила белая муха". Так говорят о тех, кто раз и навсегда влюбился в Арктику.

- Снимать я стал еще в школе, - рассказывает победитель в номинации "Дикие животные". - Первая камера, конечно, "Смена 8М". У нас был кружок, там я научился снимать. Потом оказался на Камчатке. Снимал и гейзеры, и мишек. А сам думал: как оказаться в Арктике? Мне повезло: я попал на атомный ледоход "50-летие СССР". Курс на макушку мира! И вот там, почти на Полюсе, я сделал свой победный кадр. Фотолюбителей там было предостаточно. Как только появился медведь, все схватились за камеры. У меня был Cannon 70D с объективом 150-600 мм. Я смотрю в окуляр и вижу, что медведь смотрит на меня через полынью. Даже мурашки пошли. Тут главное не шуметь и потихонечку ретироваться к трапу. Так я словил свою удачу.

От редакции

Начался прием фоторабот на V конкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Работы можно присылать на сайт www.photo.rgo.ru. Там же опубликованы условия фотоконкурса и требования к работам. Внимание! Введена новая номинация "Снято на смартфон". Желаем удачи!