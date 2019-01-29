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29.01.2019 14:35
Рубрика: Общество

Российский экипаж на МКС увеличат до трех человек

Текст: Наталия Ячменникова
Российский экипаж на Международной космической станции увеличат до трех с сентября этого года, для чего необходим запуск четырех кораблей "Прогресс МС" в год. Об этом сообщил на открывшихся в МГТУ им. Баумана Королевских чтнеиях генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: NASA
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

Известно, что в последние годы на МКС работают наши экипажи из двух человек. Специалисты поясняли: российский экипаж вернется к прежнему составу, когда к станции будет готов пристыковаться многофункциональный лабораторный модуль "Наука". В январе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что его запуск запланирован на начало 2020 года.

Идет работа над еще двумя модулями. Завершение строительства российского сегмента МКС планируется к 2020 году. Сейчас ведутся переговоры о продлении эксплуатации МКС до 2028 года.

На Королевских чтениях анализируется современное состояние и перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики, перспективы межпланетных полетов, будут охвачены все актуальные проблемы звездной отрасли.

Как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, сегодня очень часто возникает дискуссия : Россия лидер в космосе или нет? А кто может запускать космонавтов в космос? Могут запускать космонавтов только Россия и Китай. Только Китай запускает своих, а мы - катаем весь мир.

Общество Космос
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