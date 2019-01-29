Десятки рыболовецких траулеров на Дальнем Востоке и в северных морях дали разовый мощный гудок как знак солидарности с представителями рыбацкого сообщества, которые съехались в Москву для участия во внеочередном заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство). Акция называлась "Рыбаки за правду".

Внеочередное заседание понадобилось потому, что случился форс-мажор, нечто непредвиденное, неожиданное и тревожное. В конце декабря - начале января сразу по нескольким федеральным телеканалам вышли однотипные сюжеты о состоянии рыбопромышленной отрасли и организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов (ВБР). Картина на всех телеканалах получилась одинаково мрачная: отрасль поражена криминалом, процветает браконьерство, незаконный улов сбывают за рубеж, поведение бизнеса выглядит исключительно антинародным. Регулятор, пограничники, правоохрана неизвестно куда смотрят, экономические результаты работы отрасли просто провальные.

Реакция со стороны рыбаков была предсказуемо резкой. В адрес Общественного совета поступило много обращений региональных профсоюзных организаций, трудовых коллективов, экипажей рыбопромысловых судов и граждан, так или иначе связанных с отраслью. Во всех обращениях сквозит возмущение тем, что людей, занятых тяжелым, часто опасным, нужным стране трудом, по сути, обвиняют в том, что работают они плохо или работают на обогащение нечистых на руку дельцов. Под вопрос поставлена репутация целой отрасли, возбуждается недоверие и враждебность в отношении владельцев и руководителей рыбопромышленных предприятий.

По подсчетам, аудитория телесюжетов, о которых идет речь, составила около 40 миллионов человек, абсолютное большинство из них никак не связаны с рыбной отраслью, ничего о ней не знают и со знанием дела судить о ней не могут, но зато привычно верят всему, что говорят с экрана ТВ.

К чести участников заседания Общественного совета стоит отметить, что они не поддались эмоциям, домыслам - дискуссия проходила в конструктивном русле.

Положение в отрасли отнюдь не такое аховое, как представлялось "в телевизоре". В прошлом году российские рыбаки выловили более 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов - это рекордный результат за последние 25 лет. Растут инвестиции, строятся современные рыбопромысловые суда и рыбоперерабатывающие заводы.

Предприятия рыбопромышленной отрасли, что бы о них ни говорили по телевизору, относятся к социально ответственным работодателям и выплачивают заработную плату со всеми установленными законом отчислениями. При этом в рыбодобывающих регионах эта зарплата намного выше средней по регионам.

Но в телесюжетах об отрасли место объективности заступила предвзятость. Аудиторию хотелось ошарашить сведениями о браконьерском беспределе, которого на самом деле нет.

Для противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу организована сертификация законности происхождения уловов водных биоресурсов и продукции из них, вывозимых в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, КНДР и США. Есть серьезные международные соглашения, которые делают практически невозможным масштабное браконьерство.

Рыбаки еще раз заявили, что считают недопустимым изменение базовых принципов регулирования доступа к водным биоресурсам

В общем, как акцентировали участники дискуссии, огульная критика положения дел в рыбном хозяйстве страны, прозвучавшая в телерепортажах, продвигает главную идею: в отрасли все так плохо, что ситуацию может переломить только переход от "исторического принципа" распределения прав доступа к водным биоресурсам для их добычи к аукционной системе распределения квот. ("Исторический принцип" был введен в 2004 году и подразумевает, что по истечении действия договора, закрепляющего за рыбодобывающей компанией долю квот на добычу того или иного промыслового ресурса, добросовестный пользователь имеет право на безвозмездное продление этого договора).

Члены Общественного совета сочли необходимым еще раз заявить, что считают недопустимым изменение базовых принципов регулирования доступа к водным биоресурсам. Председатель совета Герман Зверев напомнил, что к началу 2000-х годов рыбная отрасль была финансово непрозрачной и экономически маломощной. Добыча водных биоресурсов упала до исторического минимума, погоня за прибылью на внешних рынках обернулась массовым экспортом рыбопродукции по демпинговым ценам и уходом от налогообложения. Причиной тому было отсутствие у предприятий рыбохозяйственного комплекса правовых гарантий в отношении изначального производственного ресурса. Введенные в 2001 году аукционы по продаже прав на добычу ВБР обернулись разрушительными последствиями.

И вот сейчас, когда отрасль устойчиво развивается, ее снова хотят вернуть к аукционам. Для этого, среди прочего, на широкую публику тиражируются недостоверные сведения о состоянии дел в рыбохозяйственном комплексе.

Между тем, подчеркивали выступавшие, передел отрасли повлечет серьезные экономические и социальные последствия, в том числе безработицу и банкротства. "По нашим оценкам, возврат к аукционному принципу в период до 2020 года приведет к совокупным экономическим потерям хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов в размере свыше 250 млрд рублей", - отметил Герман Зверев.

Учитывая общественный резонанс, вызванный телевизионными сюжетами о рыбной отрасли, Общественный совет решил: обратиться в правительство РФ с предложением внести в план работы Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса на 2019 год вопрос об исполнении соответствующими федеральными органами исполнительной власти Указа президента РФ от 25 апреля 2018 года N 174 "Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации" и перечня поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 19 октября 2015 года N Пр-2338ГС. Обратиться в Счетную палату РФ с запросом о проведении в 2019 году анализа эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю за рыболовством и сохранностью водных биологических ресурсов, включая анализ финансирования из федерального бюджета мероприятий по организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов. Рыбаки также намерены обратиться в Общественную палату РФ с предложением о проведении открытых слушаний "О состоянии государственного контроля в сфере сохранности водных биологических ресурсов в Российской Федерации".

Рыбацкое сообщество настроено использовать все инструменты, заложенные в Закон "Об основах общественного контроля в РФ", чтобы донести правду о состоянии дел в отрасли до самых широких слоев населения.