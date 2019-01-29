"Северный поток-2" назвали крупнейшим провалом украинских властей

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" стал крупным провалом для украинской дипломатии. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne выразил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, представляющий там партию "Батькивщина".

По его мнению, из-за запуска "Северного потока-2" и других маршрутов транзита российского газа в обход украинской территории Киев лишится примерно четырех миллиардов долларов, что является "большими средствами". Депутат полагает, что снижение загруженности украинской транзитной системы обернется ее упадком.

Помимо Украины ярыми критиками строительства "Северного потока-2" являются США и несколько государств восточной Европы. В Вашингтоне требуют от Брюсселя заблокировать проект под предлогом заботы об энергетической независимости стран Старого Света. Взамен США предлагают европейским государствам закупать американский сжиженный природный газ, стоимость которого заметно выше российского, что неизбежно скажется на ценах для конечных потребителей.