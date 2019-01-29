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29.01.2019 15:18
Рубрика: Спорт

Сформированы окончательные составы команд на Матч звезд Единой лиги

Текст: Данила Жиляев

Стали известны окончательные составы команд-участниц Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Составы определились полностью после того, как лига предоставила wild card на участие четырем спортсменам. Форвард ЦСКА Никита Курбанов и защитник "Локомотива-Кубани" Дмитрий Хвостов присоединятся к сборной "Звезд России", а защитник "Енисея" ДиЭнджело Харрисон и нападающий "ПАРМЫ" Рашард Келли войдут в сборную "Звезд мира".

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"Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков, - подчеркнула гендиректор Единой лиги Илона Корстин. - Уверена, все эти игроки органично впишутся в формат Матча всех звезд".

Итоговые составы на матч выглядят так.

"Звезды России": Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Алексей Швед, Сергей Моня (оба - "Химки"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор");

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"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба - "Химки"), Рашард Келли ("ПАРМА"), ДиЭнджело Харрисон ("Енисей").

Стоит обратить внимание, что по итогам голосования болельщиков и анкетирования представителей СМИ на Матч звезд не был выбран форвард "Химок" Сергей Моня. Однако он примет участие в событии вместо травмированного игрока "Зенита" Сергея Карасева.

"Желаем Сергею Карасеву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звезд "Зенита" и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим еще много ярких матчей в его исполнении, - сказала Корстин. - Заменит Карасева в составе "Звезд России" капитан "Химок" Сергей Моня, без которого сложно представить наш Матч всех звезд. Это настоящая легенда лиги, и все болельщики будут рады увидеть Сергея на площадке в Москве".

Матч звезд баскетбольной Единой лиги состоится 17 февраля. Он пройдет в Москве на арене в Петровском парке.

Спорт Баскетбол
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