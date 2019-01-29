Сформированы окончательные составы команд на Матч звезд Единой лиги

Стали известны окончательные составы команд-участниц Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Составы определились полностью после того, как лига предоставила wild card на участие четырем спортсменам. Форвард ЦСКА Никита Курбанов и защитник "Локомотива-Кубани" Дмитрий Хвостов присоединятся к сборной "Звезд России", а защитник "Енисея" ДиЭнджело Харрисон и нападающий "ПАРМЫ" Рашард Келли войдут в сборную "Звезд мира".

"Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков, - подчеркнула гендиректор Единой лиги Илона Корстин. - Уверена, все эти игроки органично впишутся в формат Матча всех звезд".

Итоговые составы на матч выглядят так.

"Звезды России": Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Алексей Швед, Сергей Моня (оба - "Химки"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор");

"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба - "Химки"), Рашард Келли ("ПАРМА"), ДиЭнджело Харрисон ("Енисей").

Стоит обратить внимание, что по итогам голосования болельщиков и анкетирования представителей СМИ на Матч звезд не был выбран форвард "Химок" Сергей Моня. Однако он примет участие в событии вместо травмированного игрока "Зенита" Сергея Карасева.

"Желаем Сергею Карасеву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звезд "Зенита" и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим еще много ярких матчей в его исполнении, - сказала Корстин. - Заменит Карасева в составе "Звезд России" капитан "Химок" Сергей Моня, без которого сложно представить наш Матч всех звезд. Это настоящая легенда лиги, и все болельщики будут рады увидеть Сергея на площадке в Москве".

Матч звезд баскетбольной Единой лиги состоится 17 февраля. Он пройдет в Москве на арене в Петровском парке.